Премьер обсудила с еврокомиссаром возможности Литвы по увеличению производства вакцин

В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обсудила с членом Еврокомиссии Тьери Бретоном, ответственным за вопросы внутреннего рынка ЕС, то, чем Литва могла бы внести вклад в расширение производства вакцин.

"У нас биотехнологическая промышленность мирового уровня, отличающаяся особо сильным научно-исследовательским потенциалом. Я не сомневаюсь, что литовские ученые, бизнес и установленные новые партнерские отношения могли бы внести вклад в усилия ЕС по обеспечению большим количеством вакцин", – цитируются слова И. Шимоните в пресс-релизе правительства.

Как говорится в пресс-релизе, Т. Бретон рассказал, что предпринимает ЕК для ускорения и увеличения объемов производства вакцин от COVID-19, и чтобы нынешние поставки вакцин всем странам сообщества были более слаженными.

Во время беседы также обсуждалась объективная информация о важности вакцинирования, планы по поводу "зеленого" европейского удостоверения.

Премьер пригласила комиссара посетить Литву в ближайшее время.

На минувшей неделе ЕС начал правовые процедуры в отношении фармацевтического гиганта AstraZeneca, который не выполняет своих обязательств, связанных с доставкой вакцины от коронавируса.

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