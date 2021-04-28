4 из 10 литовцев хотят привиться, как только появится возможность

Четверо из десяти жителей Литвы хотели бы привиться от COVID-19 как только это будет возможным, еще 21% хотят это сделать в этом году, демонстрируют данные опроса "Евробарометр".

В ответ на вопрос о том, когда вы хотели бы привиться, если бы вакцина от COVID-19 была вам доступна, 39% литовских респондентов ответили, что сделали бы это как можно быстрее или уже привились.

В среднем в Евросоюзе сейчас же хотели бы привиться несколько больше опрошенных – 45%. В Латвии такой ответ дали 35% респондентов, а в Эстонии – 52%.

Как отмечают авторы опроса, хотя 65% литовцев согласны с утверждением, что единственным способом остановить пандемию является вакцинация, 67% опрошенных считают, что вакцины от COVID-19 создаются, испытываются и апробируются слишком быстро, чтобы быть безопасными. 73% считают, что у вакцин от COVID-19 может быть долговременное побочное действие, о котором мы еще не знаем. Ответы на эти вопросы схожи с полученными в других странах ЕС.

Две трети граждан Литвы утверждают, что они доверяют информации о вакцинах, которую они получают от специалистов здравоохранения, врачей, медперсонала и фармацевтов. 39% доверяют в этом вопросе ведомствам здравоохранения, а 28% – информации о вакцинах, предоставляемой в ЕС.

Оправдывают ограничения

70% опрошенных жителей Литвы оправдывают ограничения введенные в борьбе с пандемией – это немного меньше, чем в среднем в ЕС, где так считают 73%. Все же, 31% литовцев ответил, что эти ограничения было трудно соблюдать. В ЕС так чувствовали себя меньше людей – 29%.

67% респондентов из Литвы доверяют управлению вопросами с пандемией в ЕС. В среднем в ЕС так считают 43% опрошенных. Местным органам власти доверяют 54% опрошенных в Литве (52% в ЕС), правительству – 52% литовцев (в ЕС – 43%).

53% опрошенных в Литве утверждают, что пандемия оказало серьезное финансовое влияние на них лично, а 93% считают, что пандемия принесет серьезные последствия для экономики. В ЕС средний показатель такой же.

Исследование "Евробарометр" было проведено во всех 27 странах ЕС в феврале-марте.

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