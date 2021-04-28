Появилось сообщение о возможном взломе системы pigu.lt и утечке данных клиентов

Портал Delfi получил информацию о возможной краже данных на сайте pigu.lt.

"Похоже, что сайт pigu.lt был взломан, только они ничего не сообщили клиентам, предложили сменить пароли и надеялись, что никто ничего не заметит", – писал Delfi читатель Витаутас.

На сайте raidforums.com хакеры делятся информацией о взломе на сайте pigu.lt и утечке данных 100 пользователей. Сообщается, что среди данных, до которых добрались хакеры - имя и фамилия пользователя, адрес эл. почты, данные подключения, адрес, номер телефона, остаток средств на счету пользователя и др.

Сообщается, что хакер продает эти данные за 25 евро. Другие хакеры не считают такую "добычу" – данные 100 пользователей – ценной. Однако он ответил, что у него есть и другие данные, только он намерен пока не разглашать их.

Порталу Delfi представители pigu.lt сказали, что данные их клиентов находятся в безопасности.

"Никакого взлома и кражи данных не было. Ваши данные - неверны. Мы предприняли все необходимое, чтобы пресечь распространение такой информации и запугивание клиентов. Все предпринятые действия были превентивными. Для портала Pigu.lt важна безопасность данных клиентов. Для обеспечения безопасности просим клиентов обновить данные и выбирать такие, которые не похожи на то, что действует на других сайтах. Мы ввели новшество – проверка compromised password.

Если клиент Pigu.lt использовал такое же имя пользователя, как и на других сайтах, то в целях защиты данных подключение к системе Pigu.lt будет блокироваться, а пользователя попросят изменить пароль. Возможно, клиенты, которые делятся нашим письмом, получили наше предложение сменить пароль", – объяснила Delfi пресс-секретарь pigu.lt Раймонда Страздаускайте.

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