МИД России: из страны высылают двух литовских дипломатов

В среду МИД России объявил, что на основе принципа взаимности из страны будут высланы два литовских, один эстонский и один латвийский дипломаты.

В министерстве заявили, что из России также высылаются трое сотрудников посольства Словакии.

Ранее в среду послы Литвы, Латвии и Словакии, а также представитель посольства Эстонии в Москве были вызваны в МИД России.

Покидая здание МИД России, посол Латвии Марис Рекстинис заявил журналистам, что разговор в министерстве был "профессиональным".

"Мы выслушали наших российских коллег, высказали свои замечания и теперь проинформируем наши столицы", - сказал дипломат.

Представители посольств Литвы и Эстонии комментариев не предоставили.

В МИД России в Москве в среду был вызван посол Литвы Эйтвидас Баярунас, ему была вручена нота о высылке работников литовского представительства - дипломата и государственного служащего, информирует МИД Литвы.

"Посол был информирован, что этот шаг Российской Федерации является ответом на действия официального Вильнюса, когда в минувшую пятницу два сотрудника российского посольства в Вильнюсе были объявлены нежелательными лицами в Литве из-за несовместимости их деятельности с дипломатическим статусом, им было предписано покинуть Литву в течение 7 дней", - говорится в сообщении министерства.

МИД обращает внимание, что высылаемые из России сотрудники литовского посольства никогда не занимались деятельностью, не совместимой с дипломатической должностью.

"Министерство также выражает надежду, что Россия изменит свой курс агрессивной внешней политики, перестанет обвинять другие государства в нагнетании ситуации и, наконец, услышит сигналы, направляемые сообществом западных государств", - указано в сообщении.

Ранее в этом месяце правительство Чехии обвинило российскую военную разведку ГРУ в организации взрыва на оружейном складе на востоке страны в 2014 году и объявило о высылке 18 российских дипломатов, которых назвало шпионами.

Эти действия спровоцировали дипломатический спор с Москвой.

На прошлой неделе министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек попросил партнеров страны по Евросоюзу и НАТО в знак солидарности с Прагой выслать российских дипломатов.

Вскоре соседка Чехии Словакия, а также Литва, Латвия и Эстония объявили, что тоже вышлют в общей сложности семь российских дипломатов, в понедельник их примеру последовала Румыния, предписавшая покинуть страны одному российскому дипломату.

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