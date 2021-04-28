В прошлом году в Литве умерло почти на 5,3 тыс человек больше, чем в 2019 году

BNS ru.DELFI.lt

В Литве в прошлом году умерло 43 тыс. 547 человек, что почти на 5266 человек больше, чем в 2019 году. Этому способствовала и пандемия COVID-19, сообщил в среду Институт гигиены.

По его словам, при оценке изменений в смертности следует обратить внимание на то, что в статистическом отношении 2019 и 2020 годы являются контрастными, поэтому, чтобы видеть реальную картину, нужно рассчитывать средний показатель за четыре года - превышение смертности в Литве в прошлом году составило 3771 случай, а 3289 смертей связаны с COVID-19. В 2266 случаях главная причина смерти - заболевание COVID-19, еще 1023 человека, заразившиеся COVID-19, умерли от других болезней. Статьи по теме: Советник президента: существенный перелом в контроле над пандемией возможен в июне В прошлом году 22,8% умерших были моложе 65 лет, почти половина (47%) умерших была в возрасте 65-84 лет, одна треть (30,2%) – в возрасте 85 лет и старше. Пять основных причин смерти: болезни кровообращения, злокачественные образования, внешние причины смерти, COVID-19 и заболевания пищеварительной системы, - составили 87,6% всех причин смертей. От заболеваний системы кровообращения скончались более половины всех (52,7%) всех умерших (на 9,8% больше, чем в 2019), от злокачественных образований - 18,9%, из-за внешних причин - 5,8%, от COVID-19 - 5,2% и от заболеваний пищеварительной системы - 5%. В прошлом году заболевание COVID-19 преимущественно давало осложнения в виде пневмонии (77,8% смертей от COVID-19, когда COVID-19 было главной причиной смерти), дыхательной недостаточности (49,7%), сердечной недостаточности (46,6%), шока (11,3%), сепсиса (9,5%), множественной недостаточности органов (6,5%) и почечной недостаточности (6%). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: