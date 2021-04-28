ГИБАЭ сообщила, что получила приглашение от Департамента по ядерной и радиационной безопасности ("Госатомнадзора") Беларуси принять участие в обсуждении в пятницу, однако инспекция отказалась, так как ей предлагалось только наблюдать за обсуждением без права высказаться.
Как говорится в ответе ГИБАЭ "Госатомнадзору", большинство поднятых инспекцией проблем ядерной безопасности все еще не решено.
"В связи с таким большим количеством нерешенных вопросов ГИБАЭ отказалась участвовать в публичном обсуждении, где у нее не было бы права высказаться", - говорится в сообщении ГИБАЭ.
Беларусь в феврале объявила, что старт промышленной эксплуатации первого реактора БелАЭС отложен до апреля-мая.
Литва утверждает, что находящаяся вблизи границы БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отклоняет.
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