В Каунасском районе вопреки действующему правилу привели в школу детей, которых родители не разрешили тестировать

В одну из школ Каунасского района вопреки действующему правилу привели около десяти детей, которых родители не разрешили тестировать на коронавирус.

По действующим правилам, в школу могут вернуться ученики начальной школы, если родители письменно разрешают регулярно проверять детей на коронавирус. Представители муниципалитета и школы сказали, что разговаривают с родителями, чтобы решить создавшуюся проблему.

"Поскольку мы еще не начали тестировать детей, они, как и другие пришли в школу. Родители еще не подписали документы ни против, ни за тестирование. Но, да, так было, привели детей без разрешения на тестирование", – сказал представитель муниципалитета Йонас Петкявичюс.

Он заметил, что, поскольку Каунасский район попал в число муниципалитетов, где дети могут ходить в школу только при условии регулярного тестирования, поэтому со вторника в школу не могут ходить дети, родители которых не подписали согласие.

"Мы информировали их, что они не должны приходить. Но школы установили первое тестирование через 4 дня, поэтому на прошлой неделе ходили все дети. Во вторник детей без разрешения на тестирование уже не должны были приводить в школу", – сказал Петкявичюс.

Он заметил, что часть родителей ознакомилась с документами, и дала разрешение, другие, возможно, подпишут до среды, когда начнется тестирование. Если родители не подпишут документы, то дети будут учиться удаленно, если же их приведут в школу, они будут учиться удаленно в отдельном помещении.

Петкявичюс сказал, что это проблема одного класса.

Директор Рингаудайской начальной школы Аста Гудайтене сказала, что родители решили игнорировать постановление правительства.

Она предложила недовольным родителям обращаться с претензиями в министерство, поскольку такими действиями родители мешают учебному процессу и безопасной его организации.

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