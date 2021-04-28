США вернули санкции для "Белнефтехима": литовским компаниям предлагается оценить риски

После окончания действовавшего с 2015 года моратория, США с 26 апреля снова применяют санкции к девяти белорусским компаниям, принадлежащим государственному белорусскому нефтехимическому концерну «Белнефтехим», и литовским предприятиям, у которых есть связи с ним или с другими подпавшими под санкции предприятиями. МИД Литвы предлагает взвесить все вероятные риски.

В санкционном списке – «Белнефтехим», Belneftechim USA, «Лакокраска», «Полоцк Стекловолокно», Belarusian Oil Trade House («Белорусский нефтяной торговый дом»), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно» и «Нафтан».

"Реалистично оценивая сложившуюся ситуацию, должностные лица США считают, что лицензия (выданная Департаментом казны США general license), скорее всего, не будет продлена, а с апреля будет 45-дневный переходный период (до 3 июня) для субъектов бизнеса завершить сделки", - говорится в письме МИД Литвы от 19 апреля, направленном некоторым компаниям и ведомствам.

Министерство подчеркивает, что воздействие санкций США выходит за границы территорий, поэтому литовским предприятиям, у которых есть связи с девятью белорусскими предприятиями, рекомендуется взвесить все вероятные риски.

Belarusian Oil Trade House контролирует в Литве компанию Transchema, которая является официальным поставщиком продуктов «Белнефтехима» в Литве и Евросоюзе.

Глава Transchema Михаилас Кастсечка сказал BNS, что пока не слышал о санкциях США и не знает, как они могут повлиять на работу предприятия. По его словам, предприятия нет в санкционном списке США.

"Думаю, что для нас никаких последствий не будет (...) Мы – субъект Литвы, у нас работают граждане Литвы", - сказал BNS М. Кастсечка.

По его словам, предприятие, на котором работают 7 человек (из них шестеро – граждане Литвы), торгует химическими продуктами в Литве, Беларуси, а также в Германии, Великобритании и других странах Европы. Продукты предприятие экспортирует через Клайпедский порт – терминалы Klasco, Bega, а до терминалов их везут Литовские железные дороги.

М. Кастсечка уверял, что Belarusian Oil Trade House является лишь одним из акционеров предприятия. Однако данные Центра регистра показывают, что Belarusian Oil Trade House в ноябре 2019 года стал единственным акционером Transchema, три его представителя являются членами наблюдательного совета Transchema.

В отчете для Центра регистра указано, что в 2019 году Transchema получила 37,391 млн евро доходов и заработала 208 тыс. евро чистой прибыли. За 2018 год компания выплатила акционеру 120 тыс. евро дивидендов.

О намерениях возобновить санкции для государственных компаний Беларуси говорилось и в распространенном на прошлой неделе сообщении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Вашингтон ввел экономические меры для этих белорусских предприятий в 2007–2008 годах, а в 2015 году временно и частично приостановил их, продлевая мораторий с тех пор.

В связи с тем, что Евросоюз в прошлом году применил санкции к Управлению делами президента Беларуси, банк Swedbank в декабре заморозил счета принадлежащего этому управлению санатория Belorus в Друскининкай. Без работы остались почти 390 человек, из них около 350 - граждане Литвы.

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