Литва пока не получила информации о включении в список "недружественных" России стран

Литва пока не получила официальной информации о включении ее в список "недружественных" России стран, говорит пресс-атташе министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса Витауте Шмайжите.

Она также подтвердила BNS, что в среду в МИД России был вызван глава представительства Литвы в Москве.

"Официально никакого списка МИД не получил. Так что комментировать не можем. Что касается вызова главы представительства Литвы в Москве - да, он сегодня посетит МИД России", - сказала В. Шмайжите BNS.

В ближайшее время правительство предоставит список недружественных стран. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью "РИА Новости".

"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", — сказал глава МИДа России.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможность принимать сотрудников на работу в диппредставительства недружественных России стран. Перечень таких государств должно будет установить правительство.

На фоне повышенной дипломатической напряженности с государствами Запада Москва заявила, что обнародует список "недружественных стран", в который, как предполагется, будут включены девять государств - США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Соединенное Королевство.

МИД России во вторник также сообщил, что вызвал послов Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии, которые должны явиться на следующий день.

На прошлой неделе правительство Чехии обвинило российскую военную разведку ГРУ в организации взрыва на оружейном складе в 2014 году на востоке страны и объявило о высылке 18 российских дипломатов, которых назвало шпионами.

Вскоре соседка Чехии Словакия, а также Литва, Латвия и Эстония объявили, что тоже вышлют в общей сложности семь российских дипломатов, в понедельник их примеру последовала Румыния, предписавшая покинуть страны одному российскому дипломату.

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