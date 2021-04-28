Бизнес, который еще ждет открытия, считает ситуацию очень плохой

Карантин в Литве длится почти полгода, а терпение у владельцев ночных клубов, казино, бассейнов и банных комплексов уже на исходе.

Одни из них собираются в Ассоциацию ночной экономики, другие сами встречаются с представителями Минздрава и пытаются договориться об условиях, на которых можно вернуться работать.

Глава спортклубов Impuls и Lemon Gym Видмантас Шюгждинис сказал, что в понедельник обсуждал вопрос открытия бань и бассейнов с главным эпидемиологом страны Лоретой Ашоклене. Он сказал, что если успеет представить результат правительству, то, возможно, в среду этот вопрос будет обсуждаться.

В Литве до сих пор закрыты ночные клубы и другие места развлечений, а бары могут работать до 21 ч. и только на улице. Председатель Вильнюсского ночного альянса Маркас-Адамас Харольдас сказал, что бизнес в этой сфере живет сложно, поскольку обещанной помощи до сих пор не получил.

"Основная проблема – правительство не гарантирует продление помощи до конца карантина. Поэтому терпение арендаторов истощено, долги растут. Когда-то эти деньги придется вернуть, даже если компания не обанкротится, путь к восстановлению будет неблизким. Открытие летних кафе не спасает, из-за ограничений это не дает желаемого результата, некоторые работают в минус. Особенно возмущает введенное ограничение времени работы, которое ничем не обосновано. Сокращение НДС поможет в будущем, но это не заменит адекватную финансовую помощь (...)", – сказал он.

Харольдас считает, что в основе решений власти лежат не научные исследования, а уверенность в том, что ночные клубы - самое опасное место.

Он сказал, что сектор находится в удручающем положении. "Может, избежим массового банкротства, но большой ущерб был нанесен из-за нежелания властей говорить с нами и сотрудничать. (...) Мы рассматриваем возможность обжалования в суде необоснованное ограничение времени работы (...)", – сказал он.

Сейчас бассейны и бани могут работать в секторе услуг проживания, если их предоставляют одной семье (в усадьбах сельского туризма и др. местах). Значит, например, аквапарк Vichy в Вильнюсе работать еще не может. Его руководитель Марюс Шишкаускас назвал ситуацию странной.

"Есть масса информации о том, что бассейн - безопасное место из-за хлорки и других средств обработки помещения. Никто в бассейне в обнимку не плавает. Между людьми соблюдают значительное расстояние. Ждем принятия решения", – сказал он.

Шишкаускас заметил, что даже если им разрешат работать, откроются они только через пару недель.

"Когда останавливают такой большой агрегат, для начала надо проверить работников. Когда все агрегаты запустят, могут выясниться какие-то поломки. Надо видеть, кто вернется на работу, может, уже кто-то устроился в другое место. За 2-3 дня людей не наберешь. Не хотим все запускать заранее, если выяснится, что еще 1-2 месяца не сможем работать", – сказал он.

Финансовую ситуацию Шишкаускас назвал трагической. "Пока мы ничего не получили, только субсидии для работников. (...) Я думаю, что наша компания больше всего пострадала, ведь не работал не только аквапарк, но и спортцентр Delfi, ресторан – все в течение длительного времени было закрыто", – сказал собеседник.

В Литве все еще закрыты казино, игровые автоматы, тотализаторы. Представитель этого бизнеса Мантас Закарка сказал, что в 2020 г. этот сектор получил на 8,1%, или 9,1 млн. евро меньше доходов, чем в 2019 г.

Он заметил, что 2000 работников этого сектора находятся в простое, но надеется, что в скором времени они смогут работать.

"За все время пандемии в этом секторе не было никаких очагов, поскольку безопасности посетителей уделялось большое внимание", – сказал Закарка.

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