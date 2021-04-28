Профессор в ужасе: люди словно сошли с ума

Профессор-инфектолог Альвидас Лайшконис удивлен поведением некоторых людей - они в течение долгого времени носят одну и ту же маску, зло реагируют на замечания в транспорте, а в летние кафе мчатся, словно сорвавшись с цепи.

"В магазине я вижу такие изношенные маски, кажется, люди их носят по несколько недель, держат их в кармане вместе с носовым платком и перчатками. Я за день, если выхожу куда-то, использую 6-8 масок. Дома ими не пользуюсь. А люди используют одни и те же", – удивлялся профессор.

Его беспокоит и поведение жителей в общественном транспорте - некоторые держат маски приспущенными под подбородком.

"Меня в автобусе несколько раз обругали, после того как я попросил: "будьте добры, наденьте маску, чтобы защитить других людей". Мне сказали: "Я не болею, не буду болеть, не лезь", люди очень грубо реагировали на замечания. Наши люди не понимают, что это невидимая проблема. Если никто из близких не болел, то люди и не реагируют", – сказал Лайшконис.

Он привел пример: "Когда в маленьком городке в Жемайтии умерли три человека, все сразу же стали носить маски, начали мыть. Умерли близкие, люди видели, что с ними даже нельзя было проститься – упаковали, закрыли, увезли и кремировали".

Профессор сказал, что сейчас он не хотел бы пойти в летнее кафе: "Я увидел, как люди себя ведут в летних кафе - они не соблюдают правила безопасности. Как будто с цепи сорвались, стараются показать, что они какие-то особенные. Я видел по телевизору, в Каунасе или в Вильнюсе, они не идут выпить кофе или пообщаться, они приходят шумно, чтобы себя показать, это опасно".

"Говорят, все они устали. Они устали от того, что не могут попасть в кафе. Поколение моих родителей уставало от того, что их везли в Сибирь, что у них не было чем накормить детей. И никогда никто не жаловался на усталость. Меня это очень тронуло, я помню, как формировали эшелоны, направлявшиеся в Сибирь, и мы, дети, носили этим людям суп. А сейчас мы не можем выжить, если не поедем за границу или не покричим в кафе", – сказал Лайшконис.

Он рекомендует желающим летом уехать за границу, хорошо ознакомиться с условиями в той стране, куда они поедут, выяснить, какой там уровень заболеваемости, надо ли изолироваться.

Профессор не считает, что сейчас надо направить все силы на то, чтобы уговорить прививаться пожилых людей, которые не привились.

"Если люди не прививаются, мы тут ничего не сделаем. Мне было странно видеть, что премьер ездит и каждую бабушку уговаривает прививаться. Есть люди, которые не прививались и не будут прививаться. Я думаю, сейчас надо снижать планку, прививать людей с 55 лет, тех, кто работает и хочет привиться, а не ловить бабушек, живущих где-то на опушке леса. Мне в жизни не удалось уговорить привиться ни одного, кто этого не хотел. Не хотят, не надо", – заметил Лайшконис.

Он критиковал решение власти ослабить правила карантина.

"Заболеваемость растет. На 100 000 жителей у нас больше 500 случаев за 14 дней, а мы вводим послабления. Значит, наши слова расходятся с делами", – заметил профессор.

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