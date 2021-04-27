Мэр Вильнюса: каждую вторую неделю уроки у 5-11 классов рекомендуем проводить на улице

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс утверждает, что нынешние масштабы тестирования не позволят каждую неделю проверять на COVID–19 всех учеников 5–11 классов. Поэтому мэр намерен рекомендовать школам каждую вторую неделю вести уроки на улице, а в другое время работать удаленно.

"Мы предложим в 5–11 классах каждую вторую неделю вести уроки на улице. Конечно, когда погода дождливая, это может звучать не очень привлекательно, но май в Литве по статистике самый солнечный месяц, мы в Вильнюсе создали условия для учебы не только на территориях кол, но и во всем городе", – сказал на пресс-конференции во вторник мэр, акцентируя, что для регулярного тестирования школьников в городе не хватает медперсонала.

"В Вильнюсе ситуация с медперсоналом напряженная, и возможности тестирования небезграничные (...), нереально проверять всех учеников каждую неделю",– сказал Шимашюс.

Мэр отметил, что он предложил правительству организовать децентрализованную систему возвращения детей в школы, чтобы школы сами могли решать, как работать с учениками 5–11 классов.

"Учиться осталось 6 недель. Мы понимаем, что главное - начальная школа и выпускные классы, чтобы там все было хорошо. Что касается 5–11 классов, мы хотим, чтобы школы сами принимали решение, как это делать",– заметил он.

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