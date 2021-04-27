В Каунасе резко ухудшается ситуация, все больше пациентов попадает в реанимацию

Ситуация с COVID-19 в больницах Каунасского региона сложная и значительно ухудшающаяся, сообщает Каунасская клиника.

Только за последние сутки было госпитализировано 49 человек, 10 из них – в реанимацию и отделения интенсивной терапии.

Поскольку число пациентов в реанимации растет, было решено расширять количество коек в больницах Каунасского региона.

В ближайшие дни в Каунасе сократят число стационарных услуг.

В Каунасе сейчас заняты 300 из 380, или 79%, коек для больных COVID-19 с подачей кислорода.

Также заняты 27 из 43, или 63%, коек в реанимации, 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Во вторник Сантаришкская клиника сообщала, что в Вильнюсском регионе заняты 85% коек для ковидных больных: заняты 687 из более 800 коек, в реанимации, 81 человек.

В Сантаришкской клинике в реанимации занято 88%, а в палатах – 80% коек.

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