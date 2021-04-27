Шимашюс: в случае договоренности с правительством нацстадион можно построить за 3 года

Поскольку суд во вторник отклонил претензии Службы государственных закупок по поводу конкурса концессии национального стадиона, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что стадион можно построить за три года.

По его словам, еще одно необходимое условия для этого - если правительство выполнит свои прежние обязательства.

"Суд объявил то, чего мы и ожидали, что претензии Службы госзакупок - необоснованные. Это значит, что мы можем подписать договор и начинать строительство. Мы потеряли время, но обрели надежду - мяч теперь в руках Министерства образования, науки и спорта. Если правительство не отказывается от своих обязательств - стадион будет через три года", - написал мэр в своем фейсбуке.

Прокомментировать решение суда и дальнейшие шаги подробнее мэр обещает на пресс-конференции.

Апелляционный суд Литвы во вторник отклонил жалобу Службы госзакупок и признал незаконным распоряжение остановить конкурс концессии национального стадиона.

Это значит, что власти Вильнюса смогут подписать договор концессии национального стадиона стоимостью более 150 млн евро с победителем конкурса - предприятием Axis industries концерна Icor и финансирующим проект фондом Baltcap.

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