Премьер: учеников 5–11 классов планируется возвращать в два этапа

Самоуправления сами будут решать вопрос возможности возвращения в школы учеников 5–11 классов, они будут возвращаться в два этапа – сначала младшие, а потом ученики гимназий, заявила премьер Ингрида Шимоните.

По словам премьера, в среду правительство примет решение о возвращении учеников 5–11 классов к смешанному обучению с разрешения самоуправлений.

"С 3 мая возвращаются абитуриенты, решения об этом приняты, а по поводу учеников 5-11 классов решения будут приняты завтра, я полагаю, что поток будет разделен на два этапа, сначала младшие дети, поскольку начальным школам давно разрешено вернуться к смешанному обучению, а затем младшие классы", – сказала во вторник И. Шимоните, подчеркнув, что это можно будет сделать в два этапа.

Премьер акцентировала, что решения о возвращении учеников в классы будут принимать самоуправления.

"Лишь сами самоуправления по своей ситуации могут сказать, есть ли у них возможность обеспечить безопасное возращение детей, мы не можем принимать решение и требовать вернуть детей без всяких дополнительных мер, без тестирования, например, поскольку это означает, что в самоуправлениях, где ситуация уже сейчас плохая, она может лишь ухудшиться", – подчеркнула премьер.

Она добавила, что число новых случаев коронавируса непосредственно коррелируется с открытием образовательных учреждений и их закрытием, поэтому каждое самоуправление должно оценить возможности.

Отвечая на вопрос о целесообразности вакцинации работников образования при том, что основная часть школьников остается дома, премьер сказала, что школьников всегда стремились вернуть в школы как можно скорее, однако сделать это не позволяет эпидемиологическая ситуация.

"Ожидалось, что ситуация наладится быстрее, и можно будет вернуть школьников раньше, к этому всегда стремились", – сказала премьер.

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