С мая в Литве меняется порядок продажи автомобилей

С 1 мая 2021 года в Литве меняется порядок приобретения и регистрации привезенных из-за границы автомобилей. Если вы планируете купить автомобиль за границей, важно знать, что еще до ввоза автомобиля в Литву надо получить код владельца. А если будете покупать автомобиль уже в стране, тогда надо просить владельца предъявить код владельца. Без этого кода нельзя будет зарегистрировать автомобиль.

Жители Литвы и компании, которые после 1 мая 2021 года планируют купить автомобиль за границей, еще перед ввозом должны получить уникальный код владельца. Этот код можно получить по интернету или в отделении Regitrа, например, уполномочив другое лицо. Услуга по интернету предоставляется бесплатно.

Например: если компания, продающая автомобили, купит в Германии 10 авто, то сначала ей надо обратиться в Regitrа и сообщить о приобретенных авто. Для каждого из автомобилей будет подготовлен код, благодаря котором уже до регистрации будет известен владелец. Когда будут выданы коды, автомобили можно будет ввезти в Литву.

Только с этими кодами потом автомобили можно будет продать в Литве, а новый хозяин только с таким кодом сможет зарегистрировать автомобиль в Regitrа.

Отныне все покупатели должны получить у продавца код владельца. Только так покупатель сможет защитить свои права и законные интересы и знать, что купил машину у реального владельца и если появятся какие-то проблемы после покупки, будет знать, к кому обращаться за компенсацией. Второй момент - только с таким кодом можно зарегистрировать машину в Regitrа.

Получив у продавца этот код, покупатель сможет проверить в системе, действителен ли код. После того как человек убедится, что все в порядке, можно будет подписывать договор о купле-продаже, в котором следует указать не только данные продавца, цену, пробег и дефекты, но и код владельца.

Рекомендуется пользоваться шаблоном договора Regitrа, который обновят с 1 мая 2021 года.

Transporto priemonių įsigijimo ir registracijos procesas Foto: Regitros nuotr.

После покупки привезенного из-за границы автомобиля и подписания договора о купле-продаже торговец и покупатель в течение 5 дней должны декларировать факт смены владельца.

Все это можно сделать по интернету бесплатно. Первым в Regitrа должен обратиться покупатель, он сообщает о покупке, затем это подтверждает продавец. Только после этого покупателю дают новый код владельца, с ним он сможет регистрировать авто. Сама процедура регистрации не изменится.

Из-за внедрения новой системы с 8.00 30 апреля до 12.00 1 мая электронная система регистрации автомобилей (eKETRIS) будет временно недоступна.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!