Премьер Литвы: решение по "паспорту возможностей" может появиться на этой неделе

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что решение по "паспорту возможностей" может появиться на этой неделе.

"Я надеюсь, что на этой неделе проект постановления будет подготовлен. Не знаю, завтра ли. Возможно, до конца недели", – сказала во вторник премьер.

"Нет иного способа обеспечения равенства, как только разрешить пользоваться паспортом и людям, сдавшим тест, ведь пока нет возможности привиться всем желающим", – заметила Шимоните.

Но в то же время, она высказала сомнения в возможности осуществить это. "Будет ли доступно тестирование? Я не уверена, ведь это сложная задача, сейчас тестирование проводится в больших масштабах. Я отношусь к "паспорту возможностей" как к кратковременному решению", – сказала премьер.

В будущем литовский "паспорт возможностей" планируют интегрировать в европейский зеленый паспорт.

Минэкономики Литвы на прошлой неделе представил идею такого паспорта, который могли бы получить привитые люди, переболевшие, и получившие отрицательный результат теста.

Такой паспорт позволил бы ходить в рестораны - в помещения, участвовать в массовых мероприятиях, проводить личные праздники с участием больше двух домашних хозяйств.

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