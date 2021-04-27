Советник президента: существенный перелом в контроле над пандемией возможен в июне

Существенный перелом в контроле над ситуацией с COVID-19 в Литве возможен в июне, утверждает старший советник президента Гитанаса Науседы по социально-экономической политике Симонас Крепшта.

"В данный момент мы находимся на особом перекрестке, мы действительно близки к моменту, когда ситуация по причине набравшей обороты вакцинации может начать улучшаться", – заявил советник после встречи с членами Экспертного совета по вопросам здоровья.

По его словам, на встрече обсуждался пример Соединенного Королевства, который свидетельствует о том, что после вакцинации четверти населения начинает сокращаться число заболеваний, количество пациентов в больницах, а прививка первой дозой хотя бы половины населения "значительно меняет ситуацию".

"Того же можно ожидать в начале июня в Литве, в июне. Мы действительно близки к существенному перелому в контроле над пандемией. Кроме того, карантинные меры и их соблюдение очень важны", – сказал С. Крепшта.

Призывает Минздрав ввести четкую систему

Комментируя решение Министерства здравоохранения выделить Вильнюсу половину доз, предназначавшихся другим самоуправлениям, советник сказал, что "можно понять логику решения".

"Но реализация этого решения действительно ненадлежащая. Поскольку мы слышали, что сообщение о сокращающихся количествах вакцин регионам было представлено чуть ли не за несколько часов до самого факта, города были вынуждены отозвать запланированную вакцинацию, и это, несомненно, не способствует слаженной вакцинации", – сказал он.

По словам С. Крепшты, взять под контроль ситуацию можно с помощью последовательной системы, четко заявив, что так называемым "черным самоуправлениям" в определенное время могут требоваться дополнительное количество вакцин.

"Такая система и слаженная ее реализация имели бы гораздо больше смысла и не вызвали бы дополнительных страстей", – утверждает советник.

С. Крепшта утверждает, что после того, как Литва привила почти четверть взрослого населения, хотелось бы, чтобы страна получила больше вакцин и темпы вакцинации были быстрее. По его словам, в понедельник в Литву в целом поступил уже миллион доз, и в Европе наша страна остается лидером вакцинации.

"Важно, чтобы второй миллион вакцин мы получили значительно быстрее, и этого можно добиться возможно за период, который будет в три раза короче чем тот, за который мы получили первый миллион", – отметил он.

Эксперт: рост случаев COVID-19 медленнее, чем в прошлом году

Профессор Университета наук о здоровье Литвы Миндаугас Станкунас утверждает, что с 17 апреля Литва находится в "черной зоне", сейчас 534 случая на 100 тыс. жителей, однако, если сравнивать с октябрем и ноябрем прошлого года, рост "медленнее и значительно отличается от того, что мы наблюдали".

"Мы подсчитали, что, если у нас будет такая же скорость, какая была осенью, количество наших случаев сегодня должно достигать около 2 тысяч. Мы видим, что мы находимся далеко от этого уровня, и видим, что это замедление, прежде всего, обуславливают все еще применяемые карантинные меры. Конечно, мы не можем оценить эти последние послабления, поскольку они пока еще не отражены в статистике, но отражается вакцинация, особенно вакцинация работников сферы здравоохранения", – сказал профессор.

По его словам, примечательно и то, что ряды заболевших молодеют: в январе пациенты моложе 50-ти лет составили около 50% заболевших, в данный момент эта группа составляет около двух третей случаев, сократилось количество заболевших среди жителей в возрасте 50-ти лет и старше.

"Можно сказать, что случаи COVID-19 молодеют", – сказал он.

По словам М. Станкунаса, Литва по так называемому показателю Rt (ускорения пандемии - BNS) "разделилась на две половины", то есть, в половине самоуправлений показатель превышает единицу и растет, а в другой половине - он ниже единицы. Самыми высокими является показатели RT в Кельмесском, Пакруойском районах, в Друскининкай.

Эксперты, представившие данные мобильности населения от Google, отметили рост мобильности жителей, люди чаще ходят в продуктовые магазины.

"Если сравнить мобильность в этом сегменте с январем 2020 года, то увидим, что сейчас жители Литвы ходят в продуктовые магазины почти на 30% чаще, чем делали это в январе. (...). Мы видим определенное значительное повышение мобильности в торговых центрах в понедельник, вторник, а если говорить о четвергах, пятницах, то реально восстановился тот уровень, который был неделю назад, до открытия торговых центров. Поэтому можно сказать, что штурма торговых центров не было", – сказал М. Станкунас.

Рост числа случаев ожидается до середины мая

Эксперт напомнил, что исполнились прогнозы, представленные в конце марта, о том, что наиболее вероятен "средний сценарий", когда во второй половине апреля можно ожидать тысячу новых случаев за сутки.

По пессимистичным оценкам экспертов, суточное количество случаев могло бы достигать и 2,5 тыс., но, по мнению М. Станкунаса, даже если это произойдет, с учетом нынешний ситуации, такой рост будет держаться более короткий период, чем прогнозировалось до этого.

Он утверждает, что количества нескольких сотен случаев в сутки можно добиться в первой половине июня.

"Мы действительно верим, что этого можно будет избежать. Вполне вероятно, что мы будем видеть сдержанный рост случаев, и он не будет превышать 1500 случаев в день, это должно быть в мае, в середине мая. Позднее, мы думаем, что вакцинация все же сделает свое дело, и у нас будет значительное сокращение случаев. По нашим нынешним подсчетам, вполне возможно достичь общего иммунитета в первой половине июля", – сказал он.

М. Станкунас также отметил, что число новых случаев растет в Каунасском регионе, а у экспертов вызывает беспокойство ухудшение ситуации в Вильнюсском регионе. Все же, они призвал не вводить новых ограничений и более эффективно выполнять имеющиеся рекомендации.

"Я действительно не думаю, что требуются ужесточения правил, поскольку считаю, что они уже сделали свое дело", – сказал он.

Эксперты, по словам М. Станкунаса, представили и прошлогоднюю статистику, она свидетельствует о том, что избыточная смертность в прошлом году составила 3771 случаев, а "абсолютное большинство смертей в этом превышении связано с COVID-19".

Профессор: риск для переболевших сокращается на 80%

Другой профессор Университета наук о здоровье Литвы Ауксе Мицкене кроме прочего, представила данные исследования, проведенного в Дании. Согласно ему, риск повторно заболеть COVID-19 за полугодие "сокращается более чем на 80%. Все же для людей старше 60 лет вероятность защиты в таком случае составляет лишь 50%.

Она акцентировала, что именно по этой причине через полгода нужно будет вакцинировать хотя бы половину переболевших пожилых лиц.

А. Мицкене также признает, что у ученых до сих пор нет данных о вероятности заражения привитых от вируса и передачи ими вируса другим по причине отсутствия клинических признаков болезни.

Одновременно она акцентировала, что данные ученых из Соединенного Королевства доказывают пользу вакцины по причине резкого сокращения количества госпитализированных лиц.

По ее словам, после того, как в Соединенном Королевстве были привиты 77 млн человек, лишь 400 были госпитализированы после двух доз вакцинации, а почти у трети из них не было никаких симптомов COVID-19. Если анализировать количество смертей, то оно составляет менее 1 случая на миллион привитых жителей.

"Это чрезвычайно важная новость, говорящая о том, что после первой прививки такая тяжелая форма болезни, которая требует нахождения в больнице, чрезвычайно редка", – заверила она.

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