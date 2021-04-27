Возвращение в 90-ые: экипаж Audi решил выяснять отношения с ехавшими за ним прямо на дороге

Некоторые каунасские водители решают конфликты и разногласия по-мужски – блокируют автомобиль и выясняют отношения посреди магистрали. С этим столкнулся один читатель портала Kas vyksta Kaune, который снял на видео стычку с экипажем Audi.

"Возвращаемся в 1990-ые, разве это нормально? Вызвал полицию, начато расследование, чем все закончиться - неясно. Думаю, лучшее наказание - публичность", – прокомментировал ситуацию читатель.

На видео видно, что из Audi на Клебонишкском мосту вышел молодой мужчина, подошел к снимавшему на видео и пытался открыть дверцу машины, потом требовал открыть окно. На этом видео обрывается.





Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене подтвердила, что сообщение поступило в 12.13 ч. 24 апреля. По ее словам, по шоссе Исландиёс в сторону Шилайняй ехал автомобиль Audi A6, на Клебонишкском мосту его водитель намеренно не давал проехать другому водителю, опасно маневрировал.

Автомобиль Audi полиция остановила на ул. Варню. Водитель 1999 г.р. был трезвым. Информация была передана Дорожной полиции.

По словам Вайткявичене, информации о пострадавших у них нет. По действующим правилам, остановка в тоннелях, на мостах, виадуках, эстакадах и под ними запрещена, если нет разрешающих знаков.

На Клебонишкском мосту нет знаков, разрешающих остановку. За такое нарушение ждет штраф в размере 30-90 евро.

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