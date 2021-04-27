Шимашюс: такой способ перераспределения вакцины неприемлем

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что такой способ выделения столице дополнительных вакцин от коронавируса неприемлем.

"Получение дополнительных вакцин поможет управлять ухудшающейся ситуацией, однако способ их выделения – неприемлем. Кто-то из среднего звена принимающих решения "подставил" министра здравоохранения и правительства", – считает мэр.

В понедельник Минздрав сообщил, что столичные центры вакцинации получат 46 512 доз вакцины. Часть этого количества – 19 800 доз – ранее предназначались другим муниципалитетам, которым пришлось отложить запланированную вакцинацию части жителей.

Глава Минздрава Арунас Дулькис во вторник утром в передаче на LRT сказал, что решение выделить больше вакцины столице за счет других городов обусловлено очень плохой эпидемиологической ситуацией.

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