Несколько торговых центров начали продавать быстрые тесты на антигены

В магазинах нескольких крупных торговых сетей Литвы уже можно приобрести быстрые тесты на антигены, другие сети такую возможность еще только рассматривают.

Торговая сеть Iki в понедельник начала торговлю тестами на коронавирус. Сообщается, что сначала их будут продавать только в больших магазинах Iki и в магазинах Iki муниципалитетов их черной зоны.

Представитель Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что в крупных магазинах их сети можно купить тесты на антигены с пятницы.

Maxima планирует начать торговлю тестами в ближайшее время.

"Это медицинское средство, поэтому мы ответственно подошли к оценке качества и выбрали продукцию американской компании ACRO BIOTECH, INC. По нашим данным, пока Государственная служба аккредитации деятельности в сфере здравоохранения не подтвердила ни один быстрый тест на COVID–19 для использования в целях самоконтроля. Мы будем торговать тестами на антигены для профессионального использования", – сказала представитель Maximа Эрнеста Дапкене.

По ее словам, постараются создать условия для продажи тестов во всех магазинов сети.

Пресс-секретарь сети Rimi Lietuva Габриэле Шерене сказала, что пока оценивают предложения поставщиков и пока ни одно предложение не отвечает требованиям.

"Мы продолжаем диалог и думаем, что в ближайшее время в наших магазинах можно будет приобрести тест на COVID–19", – заметила она.

Представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что сейчас они быстрые тесты не продают, но ведут переговоры с поставщиками.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!