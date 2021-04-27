Прекращается деятельность проекта "Миссия Сибирь"

Существовавшая 15 лет инициатива "Миссия Сибирь", в рамках которой проводились экспедиции в места ссылок литовцев, сообщила о прекращении своей деятельности.

По словам инициаторов проекта, он останавливается, поскольку посещение группами мест ссылок и захоронений политзаключенных становится невозможным из-за пандемии коронавируса и ухудшающихся отношений Литвы и России.

Команда проекта также утверждает, что первичная цель проекта была реализована – выросло новое поколение, которое осознает период ссылок "не только как печальный и болезненный исторический этап, но и как этап, который побуждает молодое поколение гордиться своим прошлым".

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сковавшей мир, и угасанием перспективы улучшения литовско-российских отношений, проект "Миссия Сибирь" решился на болезненное, но неизбежное решение", – отметил в пресс-релизе один из инициаторов проекта, председатель Совета советников "Миссии Сибирь" Вигаудас Ушацкас.

По его словам, невзирая на это, за годы существования проекта "сделано столько, что сегодня мы твердо и уверенно можем утверждать, что этот шаг является лишь формальностью".

"Мы остаемся твердым ценностным обществом, сплотившим сотни молодых активных людей. "Миссия Сибирь" будет жить в Литве до тех пор, пока мы будем пестовать историческую справедливость, будем ощущать гордость за "Непобежденную Литву" и будем растить молодое поколение в ценностях любви и патриотичности", – отметил В. Ушацкас.

Финал проекта планируется на День траура и надежды – 14-июня. Именно в этот день, 15 лет назад, началась первая экспедиция "Миссии Сибирь", поэтому и закончить этот проект планируется в этот символический день.

Проект "Миссия – Сибирь" проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более 150 кладбищ. В целом было 18 экспедиций.

Руководитель проекта Айсте Эйдукайтите отметила, что хотя основная деятельность инициативы проходила в Литве, экспедиции были важной основой.

"За 15 лет мы организовали тысячи встреч со школьниками, студентами, общинами, десятки выставок, походов, работ по приведению в порядок в Литве, создали более 15 документальных фильмов, издали книгу-альбом. Успех всех этих видов деятельности сильно зависит от экспедиций, от того, какие эмоции, истории участники привозят из Сибири и из других мест ссылок соотечественников", – отметила А, Эйдукайтите.

Согласно данным соцопроса, проведенного компанией Spinter tyrimai, девять из десяти жителей Литвы знают или слышали о проекте и отмечают, что такие проекты важны и нужны, а более половины опрошенных отметили, что это побудило их интересоваться историей страны.

Организаторы проекта благодарят партнеров, участников экспедиций, пробных походов и прочих участников мероприятий, и подчеркивают, что без граждан, внесших вклад в реализацию проекта, таких результатов нельзя было бы добиться.

В завершение деятельности "Миссия Сибирь" 14 июня в шестой раз призовет присоединиться к всеобщей минуте молчания и к акции зачитывания имен заключенных и их судеб "Произнеси, услышь, сохрани", которая будет длиться целые сутки.

В этом году эта инициатива приурочена к 80-летию массовых арестов и ссылок жителей Литвы в Сибирь, начавшихся 14 июня 1941 года и продолжавшихся до 1953 года.

В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было отправлено около 280 тысяч человек.

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