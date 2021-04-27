Глава Минздрава: есть две Литвы – черная и вся остальная

Глава Минздрава Арунас Дулькис во вторник утром в передаче на LRT сказал, что решение выделить больше вакцины столице за счет других городов обусловлено очень плохой эпидемиологической ситуацией. По словам министра, сейчас все ясно, что с точки зрения эпидемиологии, есть две Литвы.

Мэры других муниципалитетов возмущены таким решением Минздрава. Сам Дулькис в эфире радио LRT подчеркнул, что для него и его команды минувшие выходные были нелегкими – приняты сложные решения.

"Мы видели, что в Вильнюсе быстро заполняются койки в больницах, в реанимациях ситуация напоминает то, что было в декабре, когда Литва лидировала в мире и в Европе по заболеваемости", – объяснил он такое решение.

Он призвал жителей Вильнюса и региона вести себя ответственно: воздержаться от ненужных контактов, соблюдать расстояние.

"Я думаю, другие города видят, что сейчас есть две Литвы – черная по эпидемиологической ситуации - это весть Вильнюсский регион, таким же становится и Каунас. Есть и другая Литва, где уровень заболеваемости намного ниже. Поэтому, видимо, надо проявить солидарность. Все другие центры вакцинации тоже получат вакцину", – сказал Дулькис.

Он еще раз подчеркнул, что в Вильнюсском регионе "ситуация сейчас очень сложная".

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