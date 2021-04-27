В Литве открылись спортклубы: сначала обещают более низкие цены

Вильнюсцы, истосковавшиеся по занятию спортом, в понедельник с самого утра собрались у спортклубов. В Литве открываются спортклубы, которые не работали с ноября 2020 года. Правда, действуют жесткие ограничения. На одного человека, включая работников, должно приходиться 20 кв. м, бани и бассейны пока закрыты. В групповых тренировках могут принимать участие не больше 5 человек, не считая тренера.

"Дома нет таких условий, погода пока не самая хорошая, поэтому приятно двигаться", – сказал один из клиентов.

"Мы ждали 4 месяца, а может и больше", – сказал другой.

"Они давно могли быть открыты, ведь люди занимаются спортом, не мешают друг другу, соблюдают все требования безопасности", – заметил третий собеседник.

Представитель спортклубов сказал, что после карантина некоторые клубы уже не откроются.

"На сегодняшний день открылись больше половины, а из тех, что не открылись, некоторые уже и не откроются, но другие пока ждут, оценивают ситуацию, ждут отмены ограничений, или видят, что сейчас не сезон и решили ждать осени", – сказал глава клубов Impuls и Lemon Gym Видмантас Шюгждинис.

По его словам, из-за жестких ограничений клиентов в клубах будет в 3 раза меньше. Деятельность клубов ограничивают также закрытые бассейны и бани.

"Бассейнами чаще пользовались пожилые люди, много детей, люди с избыточным весом – им рекомендуется плавание, поскольку оно меньше вредит суставам. Много людей плавает, их не должны дискриминировать", – считает Шюгждинис.

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