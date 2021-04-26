Таможня Литвы задержала груз контрабандных сигарет на 2 млн евро

Литовские таможенники задержали в Шальчининкай груз контрабандных сигарет почти на 2 млн евро, сообщила в понедельник Криминальная служба Таможни Литвы.

Сигареты были обнаружены ночью 17 апреля при проверке грузовика Scania, прибывшего на контрольно-пропускной пункт из Беларуси. За рулем находился гражданин Беларуси, который указал, что везет древесностружечные плиты.

Поскольку два дня назад на другом контрольно-пропускном пункте в подобном грузе было обнаружено 400 тыс. пачек контрабандных сигарет, было решено проверить и этот груз. Кроме того, подозрения у таможенников вызвал и необычно глухой звук при простукивании плит.

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На рентгене было установлено, что в ДСП вырезаны пустые полости, в которых находилось 500 тыс. пачек белорусских сигарет Minsk. Стоимость такого груза с обязательными к уплате налогами – 1,73 млн евро.

Начато досудебное расследование контрабанды, которым руководит Вильнюсская окружная прокуратура. Водитель грузовика решением Вильнюсского регионального окружного суда задержан на месяц.

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