В Каунасе состоялась акция протеста против тестирования детей на коронавирус

26 апреля и Каунасского муниципалитета состоялась акция протеста, в которой участвовали около 150 родителей, которые возмущены решением тестировать детей в школах на Covid-19. Участники протеста заявили, что это тестирование избыточное и возмущались тем, что вернуться к контактному обучению можно только, дав согласие на регулярное тестирование ребенка. Были заявления, что тестирование – прелюдия к последующей вакцинации детей, говорили о возможном нарушении Конституции и обращении в суд.

"Дискриминирующий запрет на возвращение в школу здоровых и не сдавших тест детей. Мы против такого порядка и требуем разрешить всем здоровым детям вернуться в школу. Состояние здоровья ребенка может установить только врач в результате осмотра, по показателям анализа крови и т.д. А не после того как сам ребенок засунет себе в нос ватную палочку", – такой призыв присоединиться к акции появился в социальных сетях. Им поделилась мать младшеклассника Рима Ясенаускене.

Ученики начальной школы, которые с этой недели возвращаются в школы, должны были представить согласие родителей на регулярное тестирование. Если родители не дадут такое разрешение, дети могут учиться только удаленно. Возмущенные таким порядком родители в Каунасе провели акцию протеста.

Полиция отмечает, что у организаторов акции не было разрешения на проведение акции с участием такого количества людей, поэтому им может грозит административная ответственность.

Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

"Мой ребенок здоров, если появятся симптомы – тогда смогут его тестировать. Зачем тестировать здоровых детей? о закону раз в год ребенок проходит медкомиссию, а не раз в неделю запихивает ватную палочку в нос, ведь эти палочки не проверены. Извините, что это за эксперименты над детьми?", – сказала одна из женщин.

Во время акции заявляли, что тестирование задумано для сбора ДНК. Но для чего это нужно, никто объяснить не смог. Говорили, что это прелюдия к массовой вакцинации школьников.

Однако главное в чем убеждены собравшиеся - что такие профилактические проверки на Covid-19 являются нарушением прав человека.

Другая женщина назвала удаленное обучение пародией и сказала, что введенное требование тестировать ребенка перед возвращением в школу - это дискриминация и попытка вовлечь людей в участие в эксперименте. Она убеждена, что действующий порядок - нарушение Конституции.

Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

"Около 70% родителей согласились, чтобы детей проверяли на коронавирус. С это недели дети, которые могут проходить проверку, вернулись в школы, а другие - работают удаленно", – сказала заместитель главы администрации Каунасского муниципалитета Эгле Андрюшкене и заметила, что тестирование будут проводить каждые 4–7 дней.

На данный момент к контактному обучению вернутся не все классы. Если большая часть родителей отказывается от тестирования, то класс остается на удаленке. Если меньшинство против, то большая часть детей возвращается в классы, а остальные учатся удаленно.

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