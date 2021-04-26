В Вильнюсе состоялось лобовое столкновение грузовиков

ru.DELFI.lt

26 апреля, в 13.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Титнаго, произошло лобовое столкновение тягача и грузовика. Сообщалось, что в одной машине зажат человек.

К приезду пожарных-спасателей и полиции выяснилось, что никто не зажат, но люди пострадали. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!