Yazaki уходит из Литвы, увольняет более 400 работников

Производитель автомобильной проводки Yazaki Wiring Technologies Lietuva, действующий в Клайпедской свободной экономической зоне (СЭЗ) и принадлежащий японскому концерну Yazaki, намерен уволить еще 148 человек.

Информацию о закрытии предприятия в понедельник BNS подтвердила сама компания. По информации Yazaki, процесс закрытия планируется завершить до июня.

"Это было действительно сложное решение, которое было принято только после того, как за последние месяцы были тщательно взвешены все возможные альтернативы", – говорится в комментарии Yazaki, присланном BNS.

"Мы были вынуждены оценить свои объемы производства и мощности в масштабе всей Европы, и адаптировать их как к нынешним реалиям, так и к перспективам автопрома", – отметила компания.

По ее данным, пандемия резко сократила объемы заказов, поэтому еще в октябре прошлого года Yazaki перенесла в Сербию действовавшее до сих пор в Клайпеде серийное производства для концерна Mercedes-Benz. Между тем, заказы продукции для грузовиков Volvo закончились еще в этом месяце и не были продлены.

По данным Фонда социального страхования (Sodra) в компании сейчас остались работать 473 человек, в прошлом году здесь работала 1 тысяча человек.

Руководитель Клайпедской СЭЗ Эймантас Кюдулас не комментировал BNS уход Yazaki.

В отчете о деятельности в сентябре прошлого года Yazaki предупреждала, что с началом пандемии в марте прошлого года в автопроме не было заказов от клиентов. Например, в апреле прошлого года заказы, выполненные Yazaki, были случайными – совокупные объемы производства тогда не превышали 1% обычных объемов, говорилось в отчете.

В финансовом году Yazaki Wiring Technologies Lietuva периода 2019-2020 годов компания получила 53,27 млн евро выручки – на 17,2% меньше, чем за предыдущий год, между тем, чистая прибыль сократилась почти на 70% до 1,224 млн евро.

Действующая с 1993 года в Литве компания производила системы проводов для грузовых автомобилей шведской Volvo, французской Renault и для легковых автомобилей Mercedes-Benz.

В 1993 году компания приобрела работавшую в Клайпедской СЭЗ компанию Baltijos automobiliu technika, основанную германским концерном Siemens, а японская Yazaki приобрела ее в 2003 году.

100% акций принадлежат германской Yazaki Wiring Technologies, которой владеет японская Yazaki Corporation.

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