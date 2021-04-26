В сейме Литвы предложение перенять санаторий Belorus

Комитет по иностранным делам сейма Литвы (КИД) предлагает уполномочить правительство вести переговоры с Минском по вопросу продаже Литве принадлежащего Беларуси санатория Belorus в литовском Друскининкай, в отношении которого введены санкции Евросоюза.

Такое решение члены комитета приняли в понедельник с общего согласия.

"Разрешите дипломатам испробовать этот дипломатический путь. (...) Мы лучше позаботимся о своих людях", – сказал глава комитета Жигимантас Павилёнис.

Адвокат работников санатория Юстас Чоботас согласен с тем, что для разрешения проблемы судьбы санатория следует искать дипломатические пути.

Представитель "аграриев" Гедрюс Сурплис предупредил, что такое решение "поставит на неудобные рельсы", поскольку с одной стороны Литва осуждает белорусский режим, а с другой – начинает переговоры об уступке имущества.

Кроме того, он предложил обдумать, что Литва далее будет делать с огромным зданием и несколькими сотнями работников.

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