Аналитик: показатели хорошую тенденцию не демонстрируют

Несмотря на то, что рост новых случаев коронавируса немного замедлился, аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс считает, что это ничего не значит. В понедельник утром в передаче "Утро на Delfi" обсуждали вопрос пандемии и введения "паспорта возможностей". Собеседник сказал, что отрицательный результат теста не может быть основанием для больших возможностей.

Землис-Балявичюс сказал, что нынешние показатели заболеваемости не радуют, о пике говорить пока рано.

"О пике говорить пока рано, поскольку похожая ситуация у нас была в декабре, когда бывшее правительство начало вводить какие-то ограничения. Тогда тоже рост снизился до 0, думали, что будет перелом, но заболеваемость пошла в рост. Если взглянуть на показатели, видно, что замедлился рост в Вильнюсе, а потом снова начал увеличиваться. По данным за субботу, увеличился положительный показатель и именно в Вильнюсе. А если взглянуть на историю прошлых недель, то чаще фиксировали рост", – сказал он.

Землис-Балявичюс убежден, что эффект новых послаблений мы увидим в ближайшие недели.

"Поскольку Вильнюс задает моду пандемии в Литве, то может быть, что на этой неделе показатель вырастет. Но все сводится к тому, что замедление наблюдали в течение нескольких недель. Это результат вакцинации, тестирования. Но сейчас у нас есть новый фактор – послабления, и как с ними обстоят дела, каков их эффект, увидим, вероятно, на этой неделе", – сказал ученый.

Он считает, что пока плохая погода не всем предоставила возможность воспользоваться карантинными ограничениями.

"Наверное, большинство сидел в помещениях. Это может стать результатом роста числа заболеваний. Но всегда надо смотреть на данные за неделю и иметь в виду, что, кажется, сейчас мы идем к некоторой стабильности. Но если у нас стабильно будет 1000-1100 случаев в день, это нехорошо. Нам нужно снижение. 1000–1100 случаев в день и 150 из них в больницу. При таком показателе, мы пусть и медленнее, но заполним больницы, а в таком случае без карантина не обойтись. Эти стабильно не растущие показатели - нехорошая новость. Единственная хорошая новость - снижение, но такого пока нет", – сказал ученый.

Землис-Балявичюс критиковал идею "паспорта возможностей".

"Когда обсуждают "паспорт возможностей", часто приводят в пример Данию. Когда берешь пример с другой страны, всегда стоит посмотреть, сравнима ли ситуация там с ситуацией у нас. Итак, что в Дании? Если сравнивать данные за последние 7 дней, то в Дании количество новых случаев в 4 раза меньше, в 9 раз меньше показатель смертности на миллион жителей. В больницах там в 11 раз меньше пациентов с COVID-19. При этом тестируют в 6 раз больше людей", - писал эксперт.

Он убежден, что в Дании, управляющие ситуацией ведомства более компетентны, "и реагируют на изменения ситуации в считанные дни, а не месяцы".

"Как я неоднократно упоминал, отрицательный тест не дает никакой безопасности, единственная польза от него - масштабы тестирования.

В закрытом помещении находиться рядом с человеком, у которого отрицательный тест - это то же самое, что находиться рядом с человеком, который вместо отрицательного теста поцеловал крест на входе", - писал Землис-Балявичюс.

По его словам, вероятность заражения зависит и от других защитных средств (масок, дистанции, вентиляции), но не от того, получен отрицательный тест или нет.

"Это не значит, что не надо обсуждать. Но об общем контексте не надо забывать", - сказал эксперт.

Собеседник сказал, что в основе этой идеи лежит большая несправедливость.

"Ввести "паспорт возможностей" можно только без элемента тестирования и только тогда, когда появится возможность массового тестирования. Его цель - побудить людей прививаться. Сейчас же мы рискуем вызвать новые очаги. Если же мы запустим "паспорт возможностей" без массовой вакцинации, то мы создаем такую ситуацию, при которой соблюдавшие условия карантина, сидевшие дома, которые еще не могут привиться, должны будут по-прежнему сидеть дома. А те, кто не соблюдал правила, болел, легко перенес болезнь, смогут пользоваться всеми возможностями. Так мы создаем большую несправедливость", – сказал Земли-Балявичюс.

Он считает, что соблюдающие условия карантина люди из-за введения "паспорта возможностей" пострадают.

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