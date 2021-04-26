В холодные выходные – невероятные явления в небе

ru.DELFI.lt

Foto: Sonatos iš Kėdainių nuotr.

В Литве в течение некоторого времени держится холодная погода, а в выходные с неба сыпалась снежная крупа. Такая переменчивость в погоде привела к образованию необычных атмосферных явлений. Одним из них поделилась у себя на фейсбуке в группе "Погода и климат в Литве" жительница Кедайняй Соната.

На сайте Meteo.lt сказано, что это явление можно назвать "небесным занавесом". Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!