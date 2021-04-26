Министр экономики о "паспорте возможностей": предлагают два варианта тестирования, один из них – в аптеках

Министерство экономики и инноваций и Министерство здравоохранения в понедельник должны представить технические возможности "паспорта возможностей". Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте сказала, что надо решить вопрос тестирования: предлагают два варианта, один из них – тестирование в аптеках.

"Мы знаем, что в паспорте будет информация о вакцинации и о переболевших, третий вариант – тест. Вопрос тестирования будем обсуждать сегодня, есть два пути. Надеюсь, оба и возьмем на вооружение – тестирование в аптеках и второй момент – тестирование, организованное муниципалитетами. Могу сказать, что мы слышим о том, что муниципалитетам сейчас осуществлять это было бы сложно, ведь сейчас в день проводят по 20 000 тестов, если пойдем по пути открытия школ, то придется делать еще больше тестов, ведь перед возвращением в классы дети должны тестироваться", – сказала LRT Армонайте.

По словам министра, правительство должно решить – стартовать в условиях ограниченных ресурсов или ждать решения этого вопроса.

"Я предлагают стартовать с небольшими ресурсами, но при этом с "паспортом возможностей", – сказала Армнайте.

По ее словам, хотят сделать так, чтобы хотя бы часть расходов на тестирование оплачивало государство.

"Как минимум часть точно оплатит государство, сегодня мы это обсудим. Я хочу подчеркнуть, что мероприятия, которые могут открыться, могли бы и самостоятельно организовать тестирование, это поможет внедрению "паспорта возможностей" и открытию деятельностей", – сказала министр.

Ученый Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что "паспорт возможностей" может ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

"С учетом стратегии тестирования и надежности тестов, однократный тест не дает никакого чувства безопасности. Говорят, что тест будет действовать 72 часа, может лучше использовать мощности тестирования для открытия школ. Возможно, если не подумают о других вещах, "паспорт возможностей" ухудшит эпидемиологическую ситуацию, будет обратный результат. Если ухудшится эпидемиологическая ситуация, драно или поздно пойдет речь о третьем карантине", – сказал специалист.

Предполагается, что "паспорт возможностей" будет электронным документом – т.е. у человека будет QR код в телефоне, который покажет, что человек переболел или привит по всем требованиям или же получил отрицательный результат теста.

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