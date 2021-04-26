После холодного понедельника в Литве наступят перемены

Сегодня погоду в Литве обусловит юго-западная часть циклона. Будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки. Во многих районах время от времени ожидаются осадки: у моря в основном дождь, в других районах будет идти снег. Будет дуть холодный западный, северо-западный ветер, местами порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Температура составит от 4–6 градусов у моря и на северо-западе до 7–9 градусов тепла на юге.

Во вторник погода в Литве сильно не изменится. Ночью над страной пройдет атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки. Будет дуть западный, северо-западный ветер скоростью 7–12 м/с, у моря порывы достигнут 15 м/с. На северо-западе страны будет 1–3 градуса тепла, на юге до 0–2 градусов мороза. Во вторник днем ожидаются небольшие осадки. В сбудет дождь, только на востоке еще возможны смешанные осадки. Ветер понемногу успокоится. Днем будет 6–11 градусов тепла.

В среду ненадолго придет зона высокого давления. Накануне вечером местами еще возможны дожди, позже небо расчистится. Ветер успокоится, местами появится туман, а в Жемайтии - заморозки. Ночью на востоке будет облачно, поэтому температура ожидается выше 0, в других районах 0–4 градусов мороза. В среду днем в стране ожидается переменная облачность, без особых осадков. Воздух прогреется до 8–13 градусов, теплее будет в южной части Жемайтии и в Ужнямуне.

В четверг ночью будет ясно и без осадков, местами небольшой туман. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, холоднее всего будет на севере. В четверг днем приблизится южный циклон: увеличится облачность, а после обеда местами, наиболее вероятно на юго-западе, пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

В пятницу южный циклон затянет небо облаками. И ночью, и днем во многих районах будут идти дожди. Ночью будет 2–7 градусов тепла, днем воздух прогреется до 9–14, на юге местами до 15–17 градусов.

В выходные будет достаточно тепло. В субботу прогнозируют сильные дожди, а в воскресенье погода улучшится.

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