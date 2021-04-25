Предупреждение о Балтийском море: ситуация становится очень серьезной

Следующая сессия Европарламента в Брюсселе будет посвящена проблеме загрязнения морей, требующей принятия неотложных мер, одна из которых заключается в значительном сокращении использования пластика в рыболовстве. Хотя пластиковые отходы считаются одной из самых больших проблем в морях и океанах, эксперты отмечают, что Балтийское море, считающееся одним из самых загрязненных, также имеет гораздо более острые проблемы.

Парламентарии призывают к незамедлительным действиям

Необходимость защиты морской среды от загрязнения обсуждается давно. Еще 17 июня 2008 года Европейский парламент и Совет приняли Рамочную директиву по морской стратегии, которая устанавливает рамки для действий в области морской экологической политики. Она требует, чтобы "государства-члены разработали меры по защите морской среды, предотвращению ее ухудшения и восстановлению, где это возможно, за счет устойчивого использования морских ресурсов, и, таким образом, достижения и / или поддержания хорошего экологического статуса морской среды к 2020 году".

Особое внимание по-прежнему уделяется проблеме загрязнения морской среды, и депутаты Европарламента призывают к незамедлительным действиям. На пленарном заседании в Брюсселе 24 и 25 марта депутаты Европарламента призвали рыбаков ограничить использование одноразовых пластиковых изделий и перейти на более экологичные материалы.

В проекте постановления отмечается, что на отходы рыболовства и аквакультуры составляют до 27% загрязняющего море мусора, поэтому рыбаков будут поощрять вносить свой вклад в круговую экономику, вкладывая больше средств в разработку экологически чистых рыболовных снастей и в улучшение сбора и переработки использованных снастей, содержащих пластик.

Депутаты Европарламента призывают к постепенному отказу от упаковки из пенополистирола и подготовить план действий ЕС по значительному сокращению использования пластмасс и загрязнения рек, морей и побережий мусором. За проект резолюции проголосовали 646 депутатов Европарламента, 3 против и 39 воздержались.

Балтийское море - одно из самых загрязненных: морской биолог объяснил, почему

Профессор Сергей Оленин, главный научный сотрудник Института морских исследований Клайпедского университета, называет загрязнение пластиковыми отходами огромной проблемой океана. Он вспоминает, что около 40 лет назад, работая в Тихом океане, он своими глазами видел чистую и пустую воду в месте, где сегодня уже образовался огромный так называемый пластиковый остров. Антропогенный мусор можно найти в самых отдаленных частях архипелага Шпицберген.

"Существует также проблема микропластика - микрочастиц пластика, невидимых невооруженным глазом, в основном используемых в строительстве, промышленности и упаковке. Частицы попадают в море и накапливаются в водных организмах. Мы даже не знаем, каков их эффект - он может быть очень медленным, проявляясь в физиологических нарушениях", - говорит морской биолог.

Что касается Балтийского моря, его часто называют одним из самых загрязненных морей в мире. Как указывает С. Оленин, подобное или даже большее загрязнение можно найти только в Мексиканском заливе, Карибском море, на побережье Индийского океана и местами в Средиземном море.

"Балтийское море загрязнено не из-за исключительно беспорядочных людей, проживающих вокруг него, а из-за его физических характеристик. Это мелкое, практически замкнутое море с очень малыми проливами и проницаемостью. В результате связь с океаном и водообмен идет медленно: например, если вода в соседнем Северном море изменится за несколько месяцев, Балтийскому морю потребуется год.

К тому же температура воды здесь достаточно низкая, и остаются загрязнители, которые могут разлагаться при более высоких температурах. В конце концов, в странах, граничащих с Балтийским морем, развита интенсивная промышленность и сельское хозяйство, которые загрязняют море", - говорит морской биолог.

Самая серьезная проблема Балтийского моря - не пластик

В Балтийском море существует ряд экологических проблем, наиболее острыми из которых являются избыток фосфора и азота, химическое загрязнение и истощение рыбных запасов. В Литве принимается много мер для уменьшения этих проблем, но не все можно решить в масштабах нашей страны: очень важно соглашение со всеми странами, окружающими Балтийское море.

"Здесь как в общем дворе. Даже если мы полностью остановим поступление загрязняющих веществ с нашей территории, мы не добьемся хорошего результата, если наши соседи будут действовать безответственно", - подчеркивает морской биолог.

Помимо традиционных, хорошо известных типов загрязнения, появляются новые, "возникающие" загрязнители, такие как антибиотики, используемые в медицине и сельском хозяйстве. Было замечено, что их попадание в воду может вызвать серьезные проблемы.

"Воздействие загрязненного моря на людей может быть острым или кумулятивным. Острое - при отравлении, например, в начале ХХ века в Аистмаре из-за промышленных загрязнений, выброшенных в лагуну, у людей проявлялась болезнь Хафа. Сейчас таких случаев почти нет, потому что в Балтийском море, как и во всей Европе, количество загрязняющих веществ контролируется более строго, а попадание некоторых тяжелых металлов в море за последние годы значительно сократилось. Ситуация не такая трагичная, как иногда пишут, но расслабляться нельзя", - говорит С. Оленин.

Он также обращает внимание на общее сокращение нефтяного загрязнения Балтийского моря с введением системы мониторинга судов, которая позволяет идентифицировать виновных и штрафовать их с помощью спутниковых снимков. Это дисциплинирует потенциальных загрязнителей.

В настоящее время Институт морских исследований Клайпедского университета готовит предложения по программе средств по улучшению состояния Балтийского моря. Проанализировав состояние морской среды, эксперты предлагают, что нужно сделать, чтобы уменьшить, например, последствия деятельности человека, которая физически влияет на бентические зоны, как контролировать использование промысловых популяций рыб в безопасных биологических пределах, что делать, чтобы снизить выбросы отходов и загрязняющих веществ.

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