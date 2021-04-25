Опрос: треть жителей Литвы считает, что с коронакризисом лучше справлялся Верига

Треть респондентов считает, что бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига справлялся с коронакризисом лучше, чем нынешний министр Арунас Дулькис, но более 40 процентов респондентов не смогли решить, какой из политиков справился с работой лучше, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу информационного агентства BNS Vilmorus. .

В ходе опроса тысячу литовцев спросили, какой министр здравоохранения лучше выполнял свои обязанности в борьбе с пандемией.

В опросе, проведенном Vilmorus, 34,4 процента респондентов заявили, что А. Верига лучше справился с вызовами, 24,5 процента опрошенных заявили, что А. Дулькис, а 41,2 процента респондентов заявили, что у них нет мнения по этому вопросу.

Больше всего за А. Веригу высказывались люди с низким уровнем образования, с низким доходом, а также пенсионеры, госслужащие и рабочие.

В Вильнюсе более благосклонно оценивают А. Дулькиса, его поддерживают 35,9 процента респондентов, А. Веригу столице положительно оценивают 17,9 процента респондентов. Однако в других городах, особенно в сельской местности, лучше оценивают А. Веригу.

Как рассказала BNS политолог из Университета Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте, процент неопределившихся с ответом респондентов (40%) показывает, что люди не видят большой разницы между политиками.

"Как я уже сказала, они склонны объединять весь этот период и просто рассматривают его как одну продолжающуюся пандемию или период борьбы с ней, тяжелый для всех", - пояснила она.

Политолог отметил, что усиление поддержки А. Вериги во многом может быть связано с различной ситуацией в стране. "Объем ограничений другой, карантинный период дольше, другое отношение общественности. Посмотрите, какими все были дисциплинированы в первом карантине. Мы не знали, с чем столкнулись, у нас не было столько теорий заговора, сколько сейчас", - сказала Р. Урбонайте.

Arūnas Dulkys Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Она также отметила, что "то, что было в прошлом, иногда меньше вспоминают, потому что сосредотачиваемся на том, что есть сейчас".

Кроме того, политолог отметил, что А. Вериге больше симпатизируют те, кто больше всего пострадал во время второго карантина.

"Люди оценивают в соответствии с собственным состоянием, которое состоит из нескольких компонентов: ситуация на работе, финансовое положение, состояние здоровья, которое не обязательно связано с COVID-19, но и с другими заболеваниями, а также социальные проблемы", - сказала Р. Урбонайте.

"Естественно, люди с более низкими доходами, в более чувствительных социальных группах, с низким уровнем образования, что часто приводит к принадлежности к той или иной социальной группе - ну, они могут иметь тенденцию более негативно относиться к Арунасу Дулькису из-за своей уязвимости", - добавила она.

Со своей стороны, Юрате Новагроцкене, политолог Литовской военной академии, считает наличие большого количества людей, которые не ответили на вопрос, критической оценкой для обоих министров.

"Также есть понимание, что в таких ситуациях очень сложно принимать решения. Например, заявление А. Дулькиса об AstraZeneca, о том, что мы не можем проводить вакцинацию, пока не будет ответа по поводу тромбов", - сказала политолог.

По ее словам, у А. Вериги "действительно есть более хорошие коммуникативные навыки", поэтому сторонников больше.

"Он проявлял себя как апостол, знающий, как защитить всех людей", - сказала Ю. Новагроцкене.

Однако политолог отмечает, что такая поддержка наиболее ярко выражена среди наиболее уязвимых слоев общества, а образованные люди с более высокими доходами склонны поддерживать А. Дулькиса.

"Это показывает, что более критически настроенные люди оценивают это иначе, чем обычный гражданин, который может поверить в то, что говорится", - пояснила она.

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