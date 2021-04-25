Непрозрачная станция. Белорусскую АЭС отключали от сети 7 раз: что с ней происходит?

Белорусская атомная электростанция, расположенная в Островце, неподалеку от границы с Литвой, была запущена в ноябре 2020 года – с задержкой на два года. С тех пор первый энергоблок отключали от сети семь раз. Что сейчас происходит с АЭС? Чего от белорусских властей хочет Евросоюз и какую позицию занимает Латвия?

Строительство и запуск Островецкой АЭС сопровождались множеством скандалов. В самой Беларуси к атомной энергетике многие относятся настороженно, помня об аварии на Чернобыльской АЭС. Резко против проекта выступает Литва: и правительство страны, и большая часть населения (по данным опроса Baltijos Tyrimai, 65,5%) считают белорусскую АЭС небезопасной. Литва давно приняла решение не закупать и не пропускать через свою территорию транзитом энергию с Островецкой станции. Беларусь обвиняют в несоблюдении конвенции Эспо об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и Орхусской конвенции о доступе к информации и участии общественности в процессе принятии решений. Латвия обещала присоединиться к бойкоту. Без стран Балтии у Беларуси совсем немного вариантов, что делать с вырабатываемой энергией.

Во время строительства АЭС несколько раз происходили ЧП, о которых становилось известно время и только благодаря «сливам» информации. Стала ли ситуация лучше после запуска станции?

Островецкая АЭС: что это такое?

Первая белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков общей мощностью до 2400 МВт. Её строили по российскому проекту АЭС-2006 нового поколения “3+” с улучшенными показателями под научным руководством Института имени Курчатова (Москва). Станция расположена в Гродненской области в 18 километрах от города Островец и в 20 километрах от границы с Литвой.

Выемка грунта для первого блока началась ещё в 2011 году. Россия пообещала Беларуси экспортный кредит в размере 10 млрд долларов США на строительство станции (90% от стоимости АЭС). По данным Минфина РФ, к сентябрю 2020 года Беларусь потратила только 4,5 млрд из этого кредита. Официально первый блок станции запустили в ноябре 2020 года.

По словам замминистра энергетики РБ Михаили Михадюка, благодаря АЭС Беларусь станет потреблять почти на треть меньше газа и сократит выбросы парниковых газов в атмосферу на 7-10 млн тонн ежегодно. Власти Беларуси планировали использовать электроэнергию с АЭС не только для импортозамещения, но и отправлять её на экспорт в Литву и Украину.

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Информация не для всех

После запуска АЭС информация о ней не стала более открытой – более того, несколько опрошенных Delfi экспертов заявили, что ситуация с информированием стала только хуже. «Если раньше у нас проводились какие-то общественные слушания, мы подавали свои коррективы, видение развития станции, то сейчас таких площадок для диалога не осталось, – заявил Delfi Дмитрий Кучук, председатель белорусской партии “Зелёные”. – Общественных обсуждений того, что происходит на этой станции, нет. Мы видим, что происходят внештатные ситуации – энергоблок то начинает работать, то опять не работает. Буквально пару недель назад там была прокуратура со стороны министерства энергетики».

“Зеленые” выступают за безъядерный статус Беларуси, и позиция партии – АЭС однозначно должна быть закрыта. В том, что сейчас информация о работе АЭС фактически закрыта, Кучук видит коррупционную составляющую.

Политолог и аналитик Артём Шрайбман в разговоре с Delfi заявил, что ситуация вокруг АЭС политизирована из-за ухудшения отношений между официальным Минском и Европейским союзом. «Уступки по усилению прозрачности выглядят [для белорусских властей] уже как прогибание перед врагом. Из-за этого власть ещё менее охотно идёт на уступки в этом вопросе».

Шрайбман отмечает, что пока была жива логика нормализации отношений, Минск старался «хотя бы демонстрировать какую-то открытость с точки зрения европейских миссий». Не все миссии, которые приезжали для мониторинга ситуации, Беларусь обязана была приглашать, но какое-то время власти шли на уступки, чтобы улучшить репутацию станции на международном уровне. Ещё в марте 2020 года руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков говорил, что Беларусь – это образцовая страна, которая выполняет все требования МАГАТЭ. Правда, в официальном пресс-релизе этой оценки не оказалось, зато из него следует, что Чудаков не был членом миссии, а только посетил её финальное заседание. Но сейчас это всё уже не так важно, потому что задабривать запад Минск больше не стремится, говорит Шрайбман.

Кроме того, по словам Шрайбмана, белорусская система во многом является наследником советской. В стране никогда не было какого-то специфического отношения к проблеме АЭС: «Это скорее общее отношение ко всем важным государственным проектам и задачам, которые с точки зрения советской ментальности должны быть закрыты от общества. Чтобы враги не могли воспользоваться и дискредитировать как-то государство». Он называет такой подход “чернобыльской тактикой” и напоминает, что власти максимально закрывали информацию о распространении коронавируса в стране. Точно такого же подхода стоит ждать при любой техногенной катастрофе. Единственный способ заставить власти приоткрыть завесу – это оказывать серьезное международное давление. Но из-за политического кризиса в Беларуси и этот инструмент сейчас не работает.

Обеспокоен проблемой доступа к информации и активист Белорусской антиядерной кампании Николай Уласевич. «С оперативной информацией с АЭС теперь стало намного сложнее, – заявил активист Delfi. – На станции есть жёсткие меры допуска, и только узкий круг людей знает, что там на самом деле происходит. Вот, например, недавно до меня дошла информация, что во всех проводимых на станции эксплуатационных экспериментах принимает участие только российская сторона, и наших белорусских специалистов туда и близко не пускают. Я не знаю, доверять ли этому, но на фоне частых так называемых «плановых» отключений АЭС это настораживает и очень тревожит».

После того, как Белорусская антиядерная кампания не смогла остановить строительство АЭС, главная тема работы инициативы сейчас – безопасная и безаварийная работа станции. В ближайших населённых пунктах вокруг станции активисты установили стационарные датчики радиационного контроля.

Почему Островецкую АЭС постоянно отключают

С ноября 2020 года первый и пока единственный блок Островецкой АЭС отключали от сети уже семь раз. Министерство энергетики утверждает, что эти отключения – плановые, и они обусловлены тем, что сейчас станция работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. На ней проводятся испытания и регламентные работы.

«Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока. Так делают и в других странах, где строятся АЭС. Специалисты должны полностью убедиться в том, что абсолютно все системы и оборудование будут работать в соответствии с проектом. Безусловно, по результатам пусконаладочных работ по отдельным элементам систем и оборудования требуется дополнительная настройка. Для этого тестирование и проводится. Все должно работать четко и надежно, обеспечивая полную безопасность блока. <…> Количество плановых остановок блока привязано к реализации программ испытаний. Такой подход соответствует международной практике», – пояснили в министерстве после очередного отключения в марте 2021 года.

За два месяца до этого заявления,16 января, по словам главы профильного комитета Верховной рады Украины Андрея Геруса, Украина оказала аварийную помощь Беларуси, чтобы обеспечить стабильную работу её энергосистемы. «Такая ситуация была обусловлена аварийным отключением блока АЭС от энергосистемы Республики Беларусь, которое состоялось вчера в 18.03. Всего аварийная помощь продолжалась 18 минут, но помогла стабилизировать работу белорусской энергосистемы», – написал политик в своём телеграм-канале 17 января.

Минэнерго Беларуси тогда заявило, что помощь Украины была незначительной, а понадобилась она из-за сильных морозов, а не из-за неполадок на станции.

Позиции Литвы и Латвии

Если Литва изначально однозначно высказалась против Белорусской АЭС и заявила, что её надо бойкотировать, то реакция Латвии оказалась не такой однозначной. Ещё в августе 2020 года премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш говорил, что электричество – это вопрос рынка, а не политики: «Обычно мы политически мало вмешиваемся, поскольку рынок – главный механизм, обеспечивающий конкурентоспособные цены для наших потребителей, наших предприятий».

Но эта позиция оказалась не слишком устойчивой, и уже в конце августа правительство приняло решение, что, если Островецкая атомная электростанция всё-таки будет запущена, Латвия перестанет торговать электроэнергией с Беларусью.

В результате 5 ноября 2020 была открыта граница между Латвией и Россией для импорта энергоносителей из России в страны Балтии, а Литва после запуска Островецкой АЭС закрыла белорусскую границу для торговли электроэнергией. После того, как Литва прекратила торговать с Беларусью электроэнергией, в силу вступило трёхстороннее соглашение между Латвией, Литвой и Эстонией о торговле с третьими странами.

Но и здесь всё пошло не очень гладко: Латвия и Эстония согласились с новой методикой торговли, согласно которой Россия должна подтверждать, что передаваемая электроэнергия не произведена в Беларуси. Литва эту методику не одобрила и раскритиковала Латвию за торговлю с Россией, так как предыдущая методика, принятая в 2018 году, этого не предусматривала.

В январе министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис обвинил Латвию в том, что она торгует электроэнергией с Островецкой АЭС. В ответ на что представитель министерства экономики Латвии Эдийс Шайцанс ответил, что Литва, вероятно, путает коммерческий и физический потоки: «Конечно, никакие коммерческие потоки из Беларуси в Латвию не попадают. Торговля между странами не происходит. Но я допускаю, что Литва говорит о физических потоках, а они двигаются по законам физики. Если в Беларуси мощность энергопотока больше, а в Литве сопротивление меньше, то чисто по законам физики электричество течет в сторону Литвы. Но здесь надо отделять одно от другого — коммерческие поставки от законов физики».

Подозрения Литвы усилились после того, как появилась информация, что в январе 2021 Латвия импортировала из России в два с половиной раза больше электроэнергии, чем в предыдущем месяце. По данным Крейвиса, энергия с БелАЭС проходит по документам как российская. Но еврокомиссар Кадри Симсон, которая курирует вопросы энергетики, заявила, что у Еврокомиссии нет доказательств, что страны Балтии торгуют энергией, произведённой на белорусской АЭС.

По словам литовского министра, сейчас Латвия не комментирует происхождение энергии, а только признает наращивание объёмов торговли. Литва разработала новую трёхстороннюю методику торговли электроэнергией с Россией и надеется к июлю договориться с Латвией и Эстонией о том, как они будут блокировать энергию с БелАЭС.

Резолюция Европарламента

В феврале 2021 года Европарламент принял резолюцию по безопасности Белорусской АЭС. В ней говорится, что Островецкая атомная электростанция «начала вырабатывать электроэнергию 3 ноября 2020 года, несмотря на многочисленные сохраняющиеся проблемы безопасности и без доказательств степени выполнения рекомендаций экспертного обзора ЕС 2018 года и Международного агентства по атомной энергии».

Европарламент выразил озабоченность расположением АЭС в 50 километрах от Вильнюса и высказал сожаление по поводу того, что станция строится, несмотря на протесты граждан Беларуси, и что члены белорусских неправительственных организаций, стремящиеся повысить осведомленность о строительстве станции в Островце, подвергаются преследованиям и незаконным арестам.

Также Европарламент сожалеет о «постоянном отсутствии прозрачности и официальной информации о повторяющихся аварийных остановках реактора и отказах оборудования на этапе ввода станции в эксплуатацию в 2020 году, включая поломку четырех трансформаторов напряжения и неисправность систем охлаждения, в то время как на этапе строительства станции было известно о восьми инцидентах, включая два инцидента, связанные с корпусом реактора».

«Количество и частота инцидентов вызывают серьезную озабоченность в связи с плохим обеспечением качества и контроля на этапах проектирования и строительства станции и ее низкой эксплуатационной безопасностью, что должно быть должным образом рассмотрено в рамках экспертной оценки ЕС», — сказано в резолюции.

Евросоюз призывает Беларусь обеспечить «полное соблюдение международных стандартов ядерной и экологической безопасности, а также прозрачное, всеобъемлющее и конструктивное сотрудничество с международными органами» и «прекратить избирательное применение стандартов и рекомендаций МАГАТЭ».

Все рекомендации, которые даёт Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) должны быть выполнены до того, как начнётся коммерческая эксплуатация станции.

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