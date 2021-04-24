Во время пандемии в Висагинасе открылась единственная в своем роде кондитерская

Жительница Висагинаса Альвина Казицкая во время пандемии открыла в городе первую кондитерскую. Женщина уверяет, что пандемия не помешала, и за полгода все инвестиции окупились. Сейчас Альвина едва успевает выполнять поступающие заказы.

По образованию Альвина – музыкант, она училась вокалу в Вильнюсской консерватории, играла на скрипке, фортепиано, гитаре, в коллегии получила специальность джазового исполнителя, позже училась в Педагогическом университете.

А вот тайнам кондитера она училась в интернете и на Youtube. Все рецепты она дорабатывала на свой вкус.

"У меня аллергия на сладости, мне их вообще нельзя есть, в детстве нельзя было есть, поэтому я их готовила тайно. Это очень красиво и вкусно, я бы не могла заниматься суши или чебуреками", – рассказала о своем бизнесе собеседница.

Своего будущего мужа она встретила в Германии, потом семья переехала в Минск, где три года воспитывала детей. Она не хотела сидеть без дела, поэтому стала печь зефиры. Через некоторое время она вернулась в свой родной город Висагинас, где продолжила заниматься любимой деятельностью.

Она пекла торты на кухне небольшой двухкомнатной квартиры. Через два года места для выполнения заказов стало мало, Альвина стала искать подходящее помещение. Нашла его рядом с домом – в этом помещении раньше работала пиццерия. Кафе Sweet art открылось в августе 2020 года.

Альвина получила финансовую помощь по проекту финансирования местного бизнеса, за счет этих средств оплатила аренду. Муниципалитет выделил финансирование на покупку техники. Техника и мебель обошлись в 20 000 евро. По словам женщины, за полгода эти инвестиции окупились.

"У меня было много клиентов, заказы были на три месяца вперед, я работала без выходных. Знала, что если людям нужно, если они покупают, будут покупать и здесь, когда сделаем витрину. Идеей была витрина, а не работа на заказ", – сказала предприниматель.

По ее словам, в первый день все десерты с витрины раскупили в течение 40 минут, хватило лишь сообщить об открытии в Facebook.

Сейчас в кондитерской пекут по 10-12 тортов в день, 70 в неделю.

Самый популярный десерт кондитерской Sweet art – печенье макарон.

Сейчас на заказ она принимает только свадебные торты, еще берет заказы от знакомых или интересные заказы, например, если заказывают торты в форме корабля или рыбки.

У Альвины есть мечта начать продажу французские торты с зеркальной глазурью. Однако она сказала, что жители Висагинаса такие новшества пока не принимают.

"Во-первых, это сложно, требует много времени, да и люди хотят простые торты, к которым они привыкли: "Киевский", "Птичье молоко", "Наполеон". Понемногу пытаемся приучать людей к качественной и хорошей продукции", – сказала она о тортах с зеркальной глазурью.

В кондитерской, кроме Альвины, работают еще три человека. Сама Альвина начинает работу в 8 ч. и заканчивает в 18-19 ч. Она признала, что у нее было столько заказов, что она уже три года не отдыхала.

Альвина не работает только в воскресенье, в субботу кондитерская работает всего несколько часов, но хозяйка приходит рано утром, чтобы испечь свежую продукцию.

Пандемия на бизнес никак не повлияла: "Когда есть качественный продукт, карантин неважен, люди будут покупать".

Альвина хочет найти новое помещение для кондитерской, побольше, чтобы осуществить свои мечты. Например, она хотела бы купить 3D принтер или простой принтер, с помощью которого на съедобной бумаге можно печатать разные картинки, а на принтере 3D – съедобные силиконовые формы. В будущем ей хотелось бы открыть летнее кафе, а летом продавать домашнее мороженое.

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