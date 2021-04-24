В парламенте – новое предложение: в организме частных таксистов 0 промилле

Парламент Литвы предлагает внести поправку и установить, что в организме частных таксистов должно быть 0 промилле. За нарушение предлагают установить штраф в размере до 300 евро.

Такие поправки к законам и Кодексу административных правонарушений зарегистрировал депутат Юргис Разма. По его словам, если будет принято такое постановление, то сравняются требования к таксистам и частникам.

"Частные таксисты должны выполнять те же требования, что и таксисты, поскольку они несут такую же ответственность", – сказал Разма.

В соответствии с предложением, нетрезвыми будут считаться частные таксисты, если в их организме будет больше 0 промилле алкоголя (а не 0,4 как сейчас). В Литве, по закону, водители такси считаются нетрезвыми, если в их организме будет больше 0 промилле.

Разма предлагает назначить частным таксистам штраф за такое нарушение в размере 150-300 евро. Такой же штраф сейчас ждет и таксистов за подобное нарушение.

Депутат считает, что клиенты таксистов и частников должны быть в одинаково безопасности, требования и ответственность водителей должны быть одинаковыми.

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