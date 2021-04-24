Киркилас о послании Путина: можно было усмотреть угрозы

Бывший председатель парламентского комитета и экс-премьер Литвы Гедиминас Киркилас сказал, что в своем годовом послании президент России Владимир Путин продемонстрировал, что Россия озлоблена и чувствует себя обиженной. Однако тем, что он не упоминал ни Украину, ни Алексея Навального, Путин оставил "свои руки свободными".

О годовом послании Путина Киркилас рассказал в передаче Info diena на ЛНК.

"Как раз эти вопросы конкретно Путин не затронул. Он только попугал Запад, что будет такой ответ, что не надо переходить красную черту. Была часть об укреплении Российских вооруженных сил. Иными словами, именно эти вопросы он конкретно не затрагивал, они остались в подтексте и в контексте", – отметил Киркилас.

По его словам, "между строк" можно было прочесть и другие мысли главы Кремля.

"Между строк можно было прочитать именно угрозы. Говорилось и о якобы подготовке к покушению на Александра Лукашенко – высказано возмущение в связи с этим. (…) Россия на самом деле взбудоражена, агрессивная и свои планы не раскрывает", – сказал политик.

Киркилас также обратил внимание на приближение выборов в верхнюю палату российского парламента.

"Через несколько дней состоится заседание верхней палаты российского парламента, у нее есть особые полномочия - одно связано с введением комендантского часа, например, но другие полномочия еще важнее – использование армии за границей. Именно эти моменты чувствуются между строк", – сказал депутат.

Послание Путина, по словам Киркиласа, в основном было ориентировано на внутреннюю политику, потому что страна готовится к выборам в Думу.

"Все послание было посвящено социальным вопросам, здравоохранению, разным ведомствам – например, учреждению президентского культурного фонда. Много внимания уделялось образованию. Я это расцениваю как подготовку к выборам "Единой России" – путинской партии. Было много обещаний, много помощи и семьям, и женщинам и т.д. Упоминались конкретные цифры, их долго показывали на экране. Было сказано, что мы обо всем позаботимся, надо голосовать за стабильность власти – такая весть была адресована жителям России", – заметил Киркилас.

Он обратил внимание на то, что в своем послании ни об Украине, ни о Путине не говорилось.

Киркилас заметил, что упоминались некоторые форматы, в которых участвует Россия.

"Видно, что Россия находится в определенном международном тупике – Путин упомянул всего несколько форматов, в которых Россия может проявить себя", – сказал он.

Это, по его мнению, означает, что Россия отмежевывается от других форматов, она обижена, изолирована и зла.

На вопрос, должна ли Литва реагировать на сообщение Чехии о солидарности и выслать какое-то количество российских дипломатов, Киркилас сказал, что это можно сделать.

"В данном случае я считаю, что как минимум какие-то заявления о солидарности надо сделать. Другой вопрос – может, у нашей разведки есть основания для высылки каких-то дипломатов. Если такие основания есть, то надо это сделать", – сказал политик.

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