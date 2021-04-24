Вильнюс приглашает пенсионеров и работников системы образования регистрироваться на прививку в центре Litexpo

В Вильнюсе с субботы приглашают пенсионеров и работников системы образования регистрироваться на прививку в выставочном центре Litexpo.

Вильнюсский муниципалитет на сайте https://vakcina.vilnius.lt/ сообщает, что регистрироваться могут лица старше 65 лет, учителя и школьники старше 18 лет.

В сообщении отмечено, что Вильнюс получил еще одну крупную партию вакцины Pfizer-BioNTech - Comirnaty, из них на первую прививку пойдет больше 10 000 доз.

В эти выходные работники муниципалитета будут звонить тем пожилым людям, которые хотели привиться.

В сообщении отмечено, что людей старше 65 лет могут регистрировать и их близкие, друзья и соседи на сайте vakcina.vilnius.lt.

По данным столичного муниципалитета, в Вильнюсе привиты около 60% пожилых людей.

Напомним, что с 3 мая в школу возвращаются 12-классники. Вернутся должны привитые или сдавшие тест ученики. Если 12-классники сейчас пойдут прививаться, то они успеют получить вторую прививку до первых экзаменов.

Все остальные группы смогут регистрироваться с понедельника после обеда.

В понедельник в Вильнюсе открывается центр вакцинации в выставочном центре Litexpo.

В большом зале Litexpo, под номером 5, разместят 50 кабин для вакцинации. Благодаря новому центру можно будет прививать по 15 000 человек в день.

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