В Вильнюсе полиция преследовала хулигана

В субботу жители сообщили, что в Вильнюсе многочисленные наряды полиции преследовали хулигана на автомобиле Mercedes-Benz. Полиция сообщила, что хулигана поймали.

Полиция сообщила, что дорожного хулигана преследовали в микрорайонах Каролинишкес и Науяместисе. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что Mercedes-Benz преследовали 10 автомобилей.

По предварительным данным, в 11.16 ч. на ул. М.-К.Чурлёниса, 100, полицейские, выяснявшие конфликт, заметили, что с места происшествия пытается уехать автомобиль. Полицейские стали его останавливать. Однако мужчина сел в машину и уехал, не подчинившись требованиям остановиться. Оказалось, что хулиган устроил шоу в нескольких микрорайонах Вильнюса.

Водитель метался по Каролинишкес, потом выехал на проспект Саванорю, затем на ул. Саусё 13-осёс, а на ул. А.Й.Повилайтиса в 11.40 ч. его "закрыли" во дворах.

Полиция задержала мужчину. Поскольку он оказывал сопротивление, полицейским пришлось применить специальные меры.

По данным полиции, водитель в субботу стал виновником двух ДТП: утром на ул. С.Баторо, а во время преследования - на ул. А.Й.Повилайтиса.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!