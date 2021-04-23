Опрос: основная часть жителей Литвы разделяет приоритеты вакцинации

Около половины опрошенных жителей Литвы благоприятно оценивают приоритеты вакцинации, более трети считают, что порядок ясный и справедливый, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу агентства BNS.

В опросе, проведённом компанией Vilmorus, около 50% опрошенных респондентов указали, что одобряют или в большей степени одобряют, чем не одобряют порядок приоритетов вакцинации, считают, что порядок ясен, 45,4% ответили, что, по их мнению, приоритеты расставлены справедливо.

38,2% опрошенных отметили, что полностью или частично не согласны с тем, что порядок приоритетов ясен, а еще 37,1% сказали, что он не является справедливым.

Более чем у одной десятой части опрошенных не было твердого мнения по поводу порядка вакцинации, еще 18% не могли ответить, справедлив ли он.

Глава Vilmorus, социолог Владас Гайдис отметил, что не усматривает большого расхождения во мнения, хотя видно, что более образованным жителям и горожанам этот порядок кажется более справедливым, и это обусловлено распространением информации, поскольку в городе ее больше.

Но он не усматривает особого антагонизма, различия есть, но "они не являются решающими".

По данным опроса, наиболее позитивно приоритеты оценивают люди в возрастной группе 70-ти лет и старше, 53,6% из них положительно оценили приоритеты, или скорее положительно.

Менее благосклонны оценки приоритетов в возрастной группе 40–69 лет, здесь положительно их оценили коло 40% опрошенных, а около 42% оценили их негативно.

Если смотреть с точки зрения социального положения, то наилучшим образом приоритеты оценили школьники, студенты и специалисты (51% положительных оценок), хуже всего – рабочие (36,1% благоприятных и 37,3% неблагоприятных оценок).

Также наиболее положительно порядок очередности вакцинации оценили жители Вильнюса (57,4% положительных оценок), а хуже всего – жители села (34,3%). В прочих крупных городах положительно приоритеты оценили 46,2% опрошенных, а в других городах – 49% жителей.

В Литве сейчас прививают пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, должностных лиц, выполняющих важнейшие для государства функции, работников крупных компаний. Самыми первыми были привиты медики, в приоритетную группу также были внесены работники сферы просвещения.

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