Захарова обещает ответ странам Балтии: могут начать прикидывать, кому из дипломатов паковать вещи

В МИД РФ обещают ответит на высылку дипломатов из стран Балтии. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - заявила журналистам Захарова.

В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов, сообщил в пятницу министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

По одному дипломату высылают Латвия и Эстония.

Чешское правительство на основе отчета разведки заявило, что Государственное разведывательное управление России (ГРУ, военная разведка) в 2014 году организовало два взрыва, в результате одного из которых погибли два человека и был причинен значительный материальный ущерб.

По этой причине Чехия выслала из своей страны 18 российских дипломатов, которых считает тайными агентами, а в четверг сообщило, что Прагу должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства, чтобы в нем остались столько человек, сколько у Чехии работников в посольстве в Москве.

Правительство этой страны также попросило партнеров о солидарности - выслать из столиц государств Евросоюза и НАТО часть работающих в российских представительствах вероятных агентов.

Солидарность с Чехией уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!