В Литве планируют вернуть в школы учеников 5-11 классов

В Литве обсуждают вопрос возвращения в школу учеников 5-11 классов. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что соответствующие решения правительство может решать на заседании в среду.

"(Могут быть решения) о возвращении в школу учеников 5-11 классов. Сегодня представители Министерства науки, образования и спорта и Минздрава должны были встретиться с мэрами. Насколько я знаю, встречи состоялись, (…) говорили, на каких условиях смогут вернуться дети 5-8, а затем и 9-11 классов", - сказала премьер.

Она заверила, что вопрос вакцинации более молодых жителей - вопрос нескольких недель.

"Полной свободы в ближайшее время не будет, поскольку не будет достаточного количества вакцины. С другой стороны, важно соблюдать приоритетную очередь, постепенно спуская возрастную планку, поскольку молодежь, может, и хочет привиться, чтобы путешествовать и получить больше свободы, все же надо учитывать, кто находиться в зоне большего риска, кому больше грозит попадание в больницу", - сказала Шимоните.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!