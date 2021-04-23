Президент о высылке российских дипломатов: мы должны говорить на языке действий

Решение Литвы в знак солидарности с Чехией выслать двух российских дипломатов - это проявление языка действий, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы должны говорить на языке действий, это единственный язык, которым еще можно попытаться повлиять на режим, движущийся не в направлении более тесного сотрудничества, а в направлении самоизоляции", - сказал президент в пятницу журналистам в Плателяй.

По его словам, высылая дипломатов, Литва продемонстрировала солидарность с союзниками, и "это было логичное решение".

"Если оценивать то, что происходит в последнее время, какие действия имеют место с российской стороны, то просто выразить глубокую обеспокоенность недостаточно, так как тем более другая сторона эту нашу глубокую обеспокоенность чаще всего не понимает", - сказал президент.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в пятницу сообщил, что в знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов.

На прошлой неделе чешское правительство на основе отчета разведки заявило, что Государственное разведывательное управление России (ГРУ, военная разведка) в 2014 году организовало два взрыва, в результате одного из которых погибли два человека и был причинен значительный материальный ущерб.

По этой причине Чехия выслала из своей страны 18 российских дипломатов, которых считает тайными агентами, а в четверг сообщило, что Прагу должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства, чтобы в нем остались столько человек, сколько у Чехии работников в посольстве в Москве.

Правительство этой страны также попросило партнеров о солидарности - выслать из столиц государств Евросоюза и НАТО часть работающих в российских представительствах вероятных агентов.

Солидарность с Чехией уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов.

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