Полиция расследует возможную торговлю украденной в Швеции одеждой

После того как в общественном пространстве появилась информация о том, что в Литве может процветать нелегальная торговля подержанной одеждой, криминалисты ГКП Каунасского округа провели обыски в секонд-хендах Кедайняй и Йонавы, после чего было начато расследование.

Полиция информировала, что после проверок в магазинах были установлены признаки преступной деятельности, поэтому было начато расследование и провели 4 обыска, во время которых были изъяты документы и больше 900 мешков (10 мешков по 500 л и 938 по 240 л) с подержанной одеждой.

21 апреля ранее несудимому жителю Кедайняй (1988 г.р.) предъявили обвинения в ведении "черной" бухгалтерии. Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время будут решать вопрос возбуждения расследования по факту приобретения и реализации полученного преступным путем имущества.

Расследования организуют прокуроры Каунасской прокуратуры.

О кражах одежды из контейнеров шведской благотворительной организации и их продаже в Литве сообщал центр расследовательской журналистики Siena.

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