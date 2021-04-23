В больницах Литвы увеличивают количество коек для больных ковидом, но премьер планы не меняет

В Вильнюсском и Каунасском регионах увеличивают количество коек для ковидных пациентов. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказал, что ситуацией будут управлять путем тестирования и вакцинации.

Глава правительства не говорит об отказе от послаблений, которые постепенно будут вводить в течение двух недель.

"План не меняется. Будем следить за ситуацией, менять что-то, когда потребуется. Открывают новые койки и в Тракай. Здесь ситуация хуже, чем в Клайпеде или Шяуляй. В каунасском регионе - то же самое, но мы следим за ситуацией, пока увеличиваем число коек, тестируем, прививаем. И таким образом управляем ситуацией", - сказала Шимоните во время визита в Электренай.

Она похвалила руководства города за хороший результат вакцинации, один из лучших в Литве.

По словам премьера, проблема у муниципалитета одна - нехватка вакцины.

Шимоните упомянула, что в ближайшее время снизят планку и будут прививать жителей независимо от профессии.

Мэр Электренай Кястутис Вайтукайтис сказал, что успех вакцинации пожилых людей - заслуга семейных врачей.

"Но было и такое, что кому-то не удалось дозвониться. Ведется активная работа, звоним по несколько раз, приглашаем. Если надо, ездим прививать на дом", - рассказал мэр.

В Электренай привиты больше 60% жителей старше 65 лет.

"Мы даем людям возможность выбирать вакцину. не секрет, что иногда люди ждут другую вакцину", - заметил Вайтукайтис.

По его словам, в городе привиты почти все полицейские. Прививают учителей, социальных работников, врачей.

Понемногу начали прививать и работников компаний. Но мэр заметил, что вакцины не хватает.

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