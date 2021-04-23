Ландсбергис: Литва готова помочь Северной Македонии в достижении членства в ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Литва готова помочь Северной Македонии в достижении членства в Евросоюза (ЕС).

По его словам, добивающейся членства в Сообществе балканской стране должен быть полезен опыт Литвы в деле "переговоров с более крупными государствами".

"У нас были вызовы с нашим большим соседом Польшей. Мы их преодолели. По правде говоря, из этого мы сформировали стратегическое партнерство, которое и нам помогло вступить в ЕС и НАТО, и одновременно позволяет обоим государствам быть более защищенными", - сказал глава литовского дипломатического ведомства на пресс-конференции в пятницу.

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Он сказал это после встречи с находящимся в Вильнюсе вице-премьером Северной Македонии по европейским делам Николой Димитровым.

По словам министра, страны Балтии считают себя появившимися "в точке скрещения цивилизаций", поэтому Литва хорошо понимает связанные с этим "геостратегические, культурные вызовы".

"Проблемы, с которыми сталкивается Северная Македония, нам знакомы", - сказал Г. Ландсбергис.

Надеется найти соглашение с Болгарией

В конце прошлого года Болгария заблокировала дискуссии министров ЕС о планах Северной Македонии присоединиться к Сообществу.

"Болгария не поддерживает этот этап программы подготовки Северной Македонии к членству и организацию первой Межправительственной конференции. В плане не принимаются во внимание требования Болгарии, так что он не может быть принят", - сказала тогда министр ИД Болгарии Екатерина Захарьева.

Болгария высказывается против названия "Северная Македония". В прошлом году в это название было включено слово "Северная", так как Греция не согласилась, чтобы ее северный сосед назывался просто "Македония", так как это, по мнению Афин, может обусловить территориальные претензии на греческую провинцию с таким же названием.

Болгария также против упоминания македонского языка. София требует признать его региональным вариантом болгарского языка или его диалектом.

В свою очередь, Г. Ландсбергис в пятницу сказал, что Литва твердо поддерживает "скорейшее утверждение программы переговоров ЕС с Северной Македонией". Он также выразил надежду, что Межправительственная конференция с Северной Македонией будет проведена "еще в этом полугодии".

"Я сказал вице-премьеру, что если есть возможность предложить практическую помощь, то я бы обратился к балтийским коллегам, с которыми мы формируем такое балтийское дипломатическое трио, которое может помочь, выразить поддержку или искать какое-то посредничество или какие-то дипломатические решения", - сказал глава МИД Литвы.

"Думаю, что Северная Македония доказала, что она - государство, способное понять стратегические вызовы и искать компромиссы, это показывает решение вопроса с названием", - добавил он.

Н. Димитров сказал журналистам, что ценит вклад Болгарии в дело достижения европейского будущего Балкан.

"Если ты способен видеть будущее в долгосрочной перспективе и думать о нем стратегически, то не должен допускать, чтобы достойные сожаления различия были преградами. Европейский путь - научиться жить с различиями и справляться с возникающими из-за этого вызовами стратегически и дружественно", - сказал вице-премьер Северной Македонии.

"Некоторые вопросы не вполне совместимы с европейскими ценностями. Мы хотим присоединиться к ЕС, так как мы тоже видим ЕС как сообщество ценностей. Если ЕС - это семья, в которой языковое разнообразие ценится и поддерживается, не стоит поднимать вопрос о нашем языке, когда страна стремится к интеграции в ЕС", - добавил он.

28 марта прошлого года Северная Македония стала 30-м членом НАТО.

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