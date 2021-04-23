Премьер-министр Литвы тем, кто ждет "Спутник": придется выбирать другую вакцину

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу посетила центры вакцинации Тракайского, Электренского и Кайшядирского районов. После визита в Тракай министр признала, что в некоторых регионах жители надеются получить российскую вакцину "Спутник V", однако, Шимоните подчеркнула, что они ее не дождутся.

"Я говорила с директором поликлиники, которая прямо заявила, что некоторые люди ждут вакцину "Спутник". Эти люди не против прививок – значит, их можно убедить прививаться, но Литовская Республика не намерена закупать "Спутник", не намерена заказывать его, мы будем прививать теми вакцинами, которые закупили через ЕС", – сказала журналистам Шимоните.

По ее словам, люди старшего возраста иногда получают неверную информацию о вакцинации.

"Тракайский район - район многонациональный, здесь важно информационное поле, в котором находится часть людей", - сказала премьер.

По словам Шимоните, пользу вакцинации можно увидеть по ситуации в медучреждениях и домах социальной опеки и паллиативного ухода – там привили больше 70% человек.

"Там у нас ничего такого, что было в декабре, когда люди массово изолировались, когда болели врачи, медсестры. Сейчас в день там заболевает столько людей, что их можно пересчитать на пальцах двух рук. Это доказательство того, что важно привить как можно больше людей", – заметила премьер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!