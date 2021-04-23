В Литве началась вакцинация персонала армии

На этой неделе в литовской армии начата вакцинация персонала.

Как сообщила в пятницу литовская армия, по согласованию с Министерством здравоохранения, еженедельно армия будет получать определенное количество вакцины AstraZeneca, которая будет распределяться по всем основным частям армии.

Согласно утверждённым приоритетам армии, сейчас прививаются военные сил, находящихся на дежурстве и военные, выполняющие важные задачи, включающие общение с другими лицами. Ранее были привиты военные медики и персонал, выполняющий миссии.

Одними из первых от коронавируса были привиты военные, служащие в ВМС и в Батальоне логистики сил поддержки им. Великого князя литовского Витяниса. По информации вооруженных сил, они положительно относятся к вакцинации, понимая важность защиты себя и общества от угрозы, вызванной пандемией.

В порядке вакцинации установлено, что лица, которые отказываются прививаться, не вносятся повторно в списки – если позднее они передумают, они будут привиты в рамках всеобщей вакцинации.

В данный момент литовская армия оказывает помощь Министерству здравоохранения и доставляет военным транспортом средства, предназначенные для вакцинации в лечебные учреждения. За весь период помощи военные обеспечили более чем 60 учреждений здравоохранения по всей Литвы средствами, необходимыми для вакцинации.

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